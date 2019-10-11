"Опасный путь": экс-советник Пентагона раскритиковал формулу Штайнмайера

Джон Карпентер / KyivPost

Формула Штайнмайера, которую европейские политики активно хотят навязать властям Украины, направлена на то, чтобы отменить ответственность Кремля за войну и принудить Киев вести переговоры с боевиками группировки "Л/ДНР".

С таким заявлением выступил экс-заместитель помощника министра обороны США, а ныне - старший директор Центра дипломатии и глобального взаимодействия Майкл Карпентер, сообщает агентство Укринформ.

"Это очень опасный путь", - именно такую характеристику он дал навязываемому Украине сценарию по формуле Штайнмайера.

"Без возвращения контроля над международной границей, Украина не будет иметь суверенитет на этих территориях. Это чрезвычайно важно", - подытожил Карпентер.

Напомним, ранее в украинском отделении НАТО рассказали, почему поддерживают "формулу Штайнмайера". До этого сам Штайнмайер отреагировал на критику своей формулы.