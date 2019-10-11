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"Опасный путь": экс-советник Пентагона раскритиковал формулу Штайнмайера

11 октября 2019, 11:37

Майкл Карпентер, бывший высокопоставленный сотрудник Министерства обороны США, детально и четко высказался по поводу формулы Штайнмайера.

Карпентер
Джон Карпентер / KyivPost

Формула Штайнмайера, которую европейские политики активно хотят навязать властям Украины, направлена на то, чтобы отменить ответственность Кремля за войну и принудить Киев вести переговоры с боевиками группировки "Л/ДНР".
С таким заявлением выступил экс-заместитель помощника министра обороны США, а ныне - старший директор Центра дипломатии и глобального взаимодействия Майкл Карпентер, сообщает агентство Укринформ.

"Это очень опасный путь", - именно такую характеристику он дал навязываемому Украине сценарию по формуле Штайнмайера.  

"Без возвращения контроля над международной границей, Украина не будет иметь суверенитет на этих территориях. Это чрезвычайно важно", - подытожил Карпентер. 

Напомним, ранее в украинском отделении НАТО рассказали, почему поддерживают "формулу Штайнмайера". До этого сам Штайнмайер отреагировал на критику своей формулы.

Россия Европа война на Донбассе Украина формула Штайнмайера
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