"Не снимает ответственности": в Bellingcat высказались о новом расследовании по МН17

МН17 / Фото: Reuters

Судебные слушания по делу о трагедии рейса МН17, которые начнутся в марте 2020 года, могут доказать причастность Российской Федерации. По словам основателя исследовательской поисковой сети Bellingcat Элиота Хиггинса, Москва не сможет опротестовать доказательства.

"Новое расследование по состоянию воздушного пространства над Донбассом не поможет России, но и не навредит ей. Это просто отдельный вопрос о том, что произошло с МН17. Даже если Украина должна была закрыть свое воздушное пространство, а она этого не сделала, это не меняет факта, что ракету из российского "Бука" запустили по гражданскому самолету", – отметил Хиггинс в интервью Апострофу.

При это он указал, что открытое небо на Донбассом не снимает вину с Кремля и этот вопрос необходимо обсуждать отдельно.

"Каждому независимому наблюдателю понятно, что ракета из российского "Бука", которая сбила МН17, является частью более широкого вмешательства в конфликт в Восточной Украине", - рассказал основатель Bellingcat.

По его мнению, на суде докажут, что РФ несет ответственность за гибель сотен людей, находившихся на борту самолета.

"Когда в марте 2020 года начнутся судебные заседания, мы, вероятно, увидим нечто большее, чем просто информацию из соцсетей. Будет еще раз продемонстрировано, что Россия ответственна за сбивание МН17", – сообщил Хиггинс.

Также он отметил, что "российский "Бук" сбил МН17, и то, что Киев оставил воздушное пространство открытым, не избавляет Кремль от ответственности за содеянное.

Напомним, что в Киеве президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой МИД Королевства Нидерланды Стефом Блоком расследование и судебный процесс по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом пророссийскими боевиками самолете Малазийских авиалиний рейса МН17.