  1. Главная
  3. Мир

"Не снимает ответственности": в Bellingcat высказались о новом расследовании по МН17

13 октября 2019, 16:25

Элиот Хиггинс считает, что новое расследование по сбитому на Донбассе самолету не поможет России.

МН17
МН17 / Фото: Reuters

Судебные слушания по делу о трагедии рейса МН17, которые начнутся в марте 2020 года, могут доказать причастность Российской Федерации. По словам основателя исследовательской поисковой сети Bellingcat Элиота Хиггинса, Москва не сможет опротестовать доказательства.

"Новое расследование по состоянию воздушного пространства над Донбассом не поможет России, но и не навредит ей. Это просто отдельный вопрос о том, что произошло с МН17. Даже если Украина должна была закрыть свое воздушное пространство, а она этого не сделала, это не меняет факта, что ракету из российского "Бука" запустили по гражданскому самолету", – отметил Хиггинс в интервью Апострофу.

При это он указал, что открытое небо на Донбассом не снимает вину с Кремля и этот вопрос необходимо обсуждать отдельно.

"Каждому независимому наблюдателю понятно, что ракета из российского "Бука", которая сбила МН17, является частью более широкого вмешательства в конфликт в Восточной Украине", - рассказал основатель Bellingcat.

По его мнению, на суде докажут, что РФ несет ответственность за гибель сотен людей, находившихся на борту самолета.

"Когда в марте 2020 года начнутся судебные заседания, мы, вероятно, увидим нечто большее, чем просто информацию из соцсетей. Будет еще раз продемонстрировано, что Россия ответственна за сбивание МН17", – сообщил Хиггинс.

Также он отметил, что "российский "Бук" сбил МН17, и то, что Киев оставил воздушное пространство открытым, не избавляет Кремль от ответственности за содеянное.

Напомним, что в Киеве президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой МИД Королевства Нидерланды Стефом Блоком расследование и судебный процесс по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом пророссийскими боевиками самолете Малазийских авиалиний рейса МН17.

Донбасс Россия Нидерланды МН17
Сейчас вы просматриваете новость «"Не снимает ответственности": в Bellingcat высказались о новом расследовании по МН17». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:33
Трамп пообещал учредить "мощные" санкции против Турции
17:28
Зеленского подловили на пробежке в парке с iPhone последней модели в руках Видео
17:09
"Люди, когда просыпаются, идут в туалет": Шнуров поделился планами на будущее
16:55
В Украину прибыл оснащенный крылатыми ракетами эсминец США Фото
16:30
"Это диагноз": Комаровский возмутился из-за пресс-марафона Зеленского Видео
16:25
"Не снимает ответственности": в Bellingcat высказались о новом расследовании по МН17
15:57
"Мы общались": Луценко рассказал о знакомстве с сообщниками Джулиани Видео
15:30
Центр Киева перекроют на один день из-за футбола: подробности
15:14
Украина не ответила: в ОБСЕ рассказали о срыве разведения сил на Донбассе Видео
15:14
Полнолуние в октябре и Луна без курса: гороскоп на 14 октября 2019 указал на нешуточные угрозы
15:13
Вкуснейшая солянка: рецепт классический Фото
14:56
"Не существует в природе": Арахамия высказался об особом статусе Донбасса
14:45
Украина заявила протест Турции из-за встречи Эрдогана с "депутатами" от Крыма Видео
14:39
Мраморный маникюр – модный осенний маникюр 2019: красивые идеи дизайна, фото Фото
14:33
В Полтаве умерла молодая женщина, которую покусали бродячие псы
14:12
"Мы вернулись": Путин сделал новое циничное заявление о дружбе
14:02
"Юга должен сидеть": "картавая мразь" Луценко может восстановиться в должности - СМИ Видео
14:00
Танці з зірками 2019: 8 выпуск 3 сезона смотреть онлайн Видео
13:56
"Оккупант "оттяпал" территорию": Пристайко рассказал о кипрском сценарии для Донбасса
13:48
Опасная Россия: Польша призвала объединиться против угрозы
13:29
У Кирилла взвыли после решения Афин по ПЦУ и грозят "последствиями" Видео
13:14
"Сдают бутылки": в Сети возмущены визитом кремлевских марионеток в Турцию
13:07
"Мурло, везде лезет без мыла": "животное" Порошенко забыл, что он уже не президент
13:00
"Выйти из зоны комфорта": Даниэль Салем об успехах и разочарованиях на Танцях з зірками Видео
12:38
Миллиард гривен: Кабмин занялся зарплатами шахтеров
12:04
"Бог мне помог": Усик с фингалом под глазом нацелился на новый пояс Видео
11:40
"Вместо тебя должна быть я": в семье экс-нардепа произошло большое горе
11:39
Омбре – модное окрашивание волос на осень 2019: актуальные оттенки, фото Фото Видео
11:29
"Его место – у плиты и соски, рожа упитанная":"схватка" Супрун и Гончарука наделала шума в Сети
11:03
Пристайко пролил свет на ситуацию с польскими раскопками в Украине
11:00
"Будет новый фильм": Дзидзьо рассказал, как на него повлияли Танці з зірками Видео
10:40
"Русский богатырь?": Зеленский поздравил Усика с дебютом в супертяже Видео
10:21
На Прикарпатье после драки родителей повесилась школьница
10:00
Х-Фактор 10 сезон 5 выпуск 12-10-2019 смотреть онлайн кастинги Видео
09:59
"Хреновина уже разваливается": эксперт назвал причину обрушения Крымского моста
09:54
"Забирайте Донбасс": в Слуге народа назвали баснословную сумму для региона
09:14
"Вот же ж ты картавый кусок говна": Парубий защитил "откровенную сволочь" Пашинского и спекся
09:09
Не было шансов: Усик блестяще дебютировал в "королевском" дивизионе Видео
08:59
Гороскоп на 13 октября 2019: кому опасаться обмана, манипуляций и ругани
08:27
Перевод часов на зимнее время 2019: когда будем спать на час дольше и как пережить стресс
08:19
Рыночная цена газа по-украински: повысятся ли тарифы мнение
07:48
"Атошникам платят тысячу": Арахамия озвучил факты оплаты участия в акциях против капитуляции
07:39
Как скоро Украина отменит запрет на полеты в Россию мнение
07:29
На Левом берегу Киева в ходе массовой драки убили парня - видео Видео
07:00
С Днем защитника Украины – поздравления в прозе и стихах, открытки Фото
06:43
Украина дошла до точки невозврата мнение
06:30
Солнце погибнет: ученый раскрыл жуткий сценарий конца света Видео
06:00
Покрова Пресвятой Богородицы 2019 – открытки и поздравления с Покровом Фото Видео
05:55
Клетка – главный принт грядущей зимы 2020: модные пальто в клетку, юбки и брюки - фото Фото
05:37
Великі Вуйки: сериал продлен на 2 сезон до начала показа Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять