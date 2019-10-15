  1. Главная
  3. Мир

Букеровская премия 2019: награду вручили за романы о женской доле

15 октября 2019, 08:37

Маргарет Этвуд получила Букер 2019 за книгу Заветы, а Бернардина Эваристо - за роман Девушка, женщина, все остальное.

Букер 2019
Букер 2019 разделили Маргарет Этвуд и Бернардина Эваристо / Фото bbc.com

В третий раз в истории лауреатами Букеровской премии 2019 стали сразу двое претенденток - канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардина Эваристо.

Как сообщается на сайте премии, Этвуд получила Букер 2019 за книгу Заветы, которая является продолжением антиутопического романа Рассказ служанки. События в книге разворачиваются в патриархально-тоталитарном государстве Республика Гилеад, где суровые законы общества лишают женщин каких-либо прав, оставляя им лишь функцию рождения детей. Этвуд уже была лауреатом Букеровской премии - в 2000 году она получила награду за книгу Слепой убийца. В целом, канадская писательница уже четыре раза попадала в шорт-лист Букеровской премии.

Бернардина Эваристо - первая темнокожая обладательница награды. Она получила Букеровскую премию 2019 за роман Девушка, женщина, все остальное. В книге рассказывается о жизни 12 чернокожих британок. 

Этвуд и Эваристо разделят главную премию в 50 тысяч фунтов стерлингов войдут в историю премии: 79-летняя Этвуд как самый возрастной лауреат в истории, а Эваристо - как первая чернокожая писательница, удостоившаяся награды.

Стоит отметить, что Букеровскую премию ранее уже дважды  вручали сразу двоим писателям. В 1993 году организаторы указали в правилах, что "приз не может быть разделен или не вручен".

Напомним, ранее Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук назвал лауреатов по литературе сразу за два года. Так, "нобеля" за 2018 год получила 57-летняя писательница из Польши с украинскими корнями Ольга Токарчук, а за 2019 год - 76-летний австрийский писатель и драматург Петер Хандке.

литература Букеровская премия Маргарет Этвуд Бернардина Эваристо
Сейчас вы просматриваете новость «Букеровская премия 2019: награду вручили за романы о женской доле». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:44
Четыре жертвы и много пострадавших: на Николаевщине произошло трагическое ДТП
09:43
"Критическая ситуация": Гончарук назвал нюансы отопительного сезона Видео
09:26
"Парился с телками в бане": повар Путина "восстал из мертвых"
09:11
Гороскоп на сегодня: кого ждет триумф, апгрейд и прозрение
09:00
"До победы оставался месяц": Муженко рассказал о надеждах лета-2014
08:37
Букеровская премия 2019: награду вручили за романы о женской доле
08:12
Почему партия Зеленского стремительно деградирует мнение
07:59
Стенограмма разговора Трампа и Зеленского: всплыли новые скандальные подробности
07:27
Санкции против РФ: Пристайко рассказал, устал ли Запад
07:04
На Буковине вандалы сорвали флаги с могил воинов АТО
06:49
Лозунг "нет капитуляции" - борьба паразитов в политике мнение
06:35
Болезни знаков Зодиака: астролог рассказал, кому поберечь нервы, кому – печень, а кому – голову
06:19
В Германии пообещали достроить Северный поток-2
05:55
Кроп – модная мужская стрижка 2019-2020, которая нравится женщинам - фото Фото Видео
05:41
Чиновник Луцкого горсовета исчез во время рыбалки
05:15
Плюс в карму: астролог рассказала, как обуздать страсть и сексуальные желания Видео
04:48
В России начали изучать "путинизм": Сурков "глубоко и нежно" объяснил политический лайфхак
04:19
Как умер Дмитрий Марьянов: появились халатные подробности смерти актера
03:54
Евросоюз внимательно слушает: Могерини потребовала у Пристайко отчет о ходе реформ в Украине
03:29
Вкусная и развратная пища: топ-3 правила хорошего секса на кухне
03:08
"Я сдержал обещание": Шевченко поделился эмоциями после победы Украины над Португалией Видео
03:00
Меломан-убийца: в кафе посетитель зарезал диджея за плохую музыку
02:45
США ввели санкции против Турции из-за действий в Сирии Видео
02:31
Экс-посол в США рассказал, от чего спасли Зеленского стенограммы беседы с Трампом
02:13
Как лужа: в Сети появились фото обмелевшего водохранилища в Крыму
01:46
"Кадры апокалипсиса в укроселах": знаменитая астронавтка NASA Стефанишин-Пайпер посетила Украину Фото Видео
01:24
Солли затравили до смерти за голые соски: что известно о звезде K-pop Видео
01:18
"Лижет сапоги хозяина": "малахольную" Поклонскую задели слова преемницы Меркель о Крыме
01:14
В ООН взволнованы заселением Крыма русским населением
00:49
Защита от злых духов: медиум назвал три самых эффективных способа борьбы с нечистью
00:27
Зеленский рассказал, как украинцам нужно бороться с провокациями для росТВ
00:01
Праздник 15 октября – день учителей, Комаровского и Баскова: что нельзя делать Видео
14 октября, понедельник
23:57
Пристайко высказал мнение о федерализации Украины по требованию России
23:39
Украина - Португалия 2-1. Команда Шевченко выходит на Евро с первого места, видео голов Видео
23:01
Социологи выяснили степень поддержки акций против капитуляции Видео
22:36
"Майдан поставит на место": Вятрович обратился к Зеленскому из-за протестов Видео
22:09
Опрос показал пошатнувшийся рейтинг Зеленского
22:08
Гороскоп на неделю: астролог предупредила о наказании
21:40
У Зеленского отреагировали на акции протеста Нет капитуляции Видео
21:11
ЕС вынес вердикт по таинственному плану Б по Донбассу Видео
21:00
Великі Вуйки 2019: что было в 1 и 2 сериях Видео
20:45
Смотрящая вдаль 2019: что было в 9 и 10 сериях сериала Видео
20:38
Портнов потребовал от генпрокурора ареста майдановцев и амнистии для Беркута
20:15
Лунный календарь на 15 октября: как не профукать деньги и каким сексом заняться
20:01
Курортную Кирилловку заполонили черные черви: жуткое видео Видео
19:40
"Пригожина нет": всплыли подробности о смерти повара Путина в Конго Видео
19:07
Apple планирует выпустить дешевый iPhone
18:58
Московский Спартак и одесский Черноморец сменили тренеров
18:28
ВВС уважил Украину, сделав Киеву подарок
18:11
В Раде потребовали отставки Гончарука из-за концерта группы Сокира Перуна Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять