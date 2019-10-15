Букеровская премия 2019: награду вручили за романы о женской доле

Букер 2019 разделили Маргарет Этвуд и Бернардина Эваристо / Фото bbc.com

В третий раз в истории лауреатами Букеровской премии 2019 стали сразу двое претенденток - канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардина Эваристо.

Как сообщается на сайте премии, Этвуд получила Букер 2019 за книгу Заветы, которая является продолжением антиутопического романа Рассказ служанки. События в книге разворачиваются в патриархально-тоталитарном государстве Республика Гилеад, где суровые законы общества лишают женщин каких-либо прав, оставляя им лишь функцию рождения детей. Этвуд уже была лауреатом Букеровской премии - в 2000 году она получила награду за книгу Слепой убийца. В целом, канадская писательница уже четыре раза попадала в шорт-лист Букеровской премии.

Бернардина Эваристо - первая темнокожая обладательница награды. Она получила Букеровскую премию 2019 за роман Девушка, женщина, все остальное. В книге рассказывается о жизни 12 чернокожих британок.

Этвуд и Эваристо разделят главную премию в 50 тысяч фунтов стерлингов войдут в историю премии: 79-летняя Этвуд как самый возрастной лауреат в истории, а Эваристо - как первая чернокожая писательница, удостоившаяся награды.

Стоит отметить, что Букеровскую премию ранее уже дважды вручали сразу двоим писателям. В 1993 году организаторы указали в правилах, что "приз не может быть разделен или не вручен".

Напомним, ранее Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук назвал лауреатов по литературе сразу за два года. Так, "нобеля" за 2018 год получила 57-летняя писательница из Польши с украинскими корнями Ольга Токарчук, а за 2019 год - 76-летний австрийский писатель и драматург Петер Хандке.