Букеровскую премию получил израильский писатель Давид Гроссман

Победителем Букеровской премии в 2017 году стал израильский писатель Давид Гроссман.

Об этом сегодня, 15 июня, сказано на официальном сайте премии.

Одну из самых престижных книжных наград он получил за роман "Лошадь входит в бар" ("A Horse Walks Into a Bar").

Роман написан на иврите, его переводом на английский язык занималась Джесика Коэн. Автор и переводчица получили по 25 тысяч фунтов стерлингов (31 тысяча долларов). Каждый из них также получил дополнительно по 1000 фунтов стерлингов за то, что попали в шортлист премии.

Роман "Зашел как-то конь в бар" описывает вечер отставного судьи в стендап-клубе клубе, куда его пригласил друг детства. Но он является только рассказчиком и наблюдателем, тогда как главный герой книги — артист-комик, который выступает на сцене. В этот самый вечер он решает вместо привычных шуток рассказать трагическую историю своей жизни.

"Дэвид Гроссман предпринял попытку создать новый амбициозный роман, и он потрясающе сделал это. "Лошадь входит в бар" освещает последствия горя для человека, без какого-либо намека на сентиментальность. Центральный герой является сложным и ошибочным, но вполне убедительным. Мы были поражены желанием Гроссмана принять эмоциональные, а также стилистические черты: каждое предложение, каждое слово имеет значение в этом романе", — сказал председатель Букеровской премии и директор Эдинбургского книжного фестиваля Ник Барли.

63-летнего Гроссмана считают классиком израильской литературы. Он является лауреатом множества литературных премий. Во многих книгах автор затрагивает тему Холокоста, так как многих его близких убили во время геноцида евреев.

Напомним, известный российский писатель отказался от престижной премии из-за агрессии РФ против Украины.

фото themanbookerprize.com