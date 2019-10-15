В России похоронен Алексей Леонов, опубликованы фото с прощания

В Подмосковье попрощались с Алексеем Леоновым / Reuters

Во вторник, 15 октября, в России под Москвой похоронили выдающегося космонавта Алексея Леонова.

Леонов похоронен в Мытищах Московской области на Федеральном военном мемориальном кладбище, пишет ТАСС.

По данным агентства, при погребении память Леонова почтили трехкратным военным траурным салютом - огонь открыли бойцы 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

На церемонию прощания с Леоновым пришли сотни человек, в частности, присутствовал министр обороны России Сергей Шойгу, первая женщина-космонавт, депутат российской Госдумы Валентина Терешкова и астронавт NASA - американец Томас Стаффорд.

Фото с церемонии прощания с Алексеем Леоновым

Ранее стало известно, что 11 октября Алексей Леонов умер в возрасте 85 лет после продолжительной борьбы с болезнью. Леонов скончался в московском госпитале им. Николая Бурденко. Позже СМИ узнали, что причина смерти Леонова - острая сердечная недостаточность.