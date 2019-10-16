"Закупорить Черное море": российский адмирал рассказал о планах Кремля

Власти РФ намерены модернизировать десантные корабли на воздушной подушке Зубр, которые используют для действий во внутренних морях.
Российские власти намерены модернизировать десантный корабли на воздушной подушке Зубр. Такие суда используют для маневров во внутренних морях.
Предполагается, что новая автоматизированная система управления сможет в режиме реального времени будет управлять огнем и десантом. По словам экс-главы Главного штаба МВФ Российской Федерации адмирала Валентина Селиванова, Зубры могут эффективно решать задачи в Балтийском, Черном, Баренцевом и Японском морях.
"В планах советского ВМФ кораблям такого типа отводилась важная роль по захвату Датских и Черноморских проливов. Такая десантная операция позволила бы закупорить Балтийское и Черное моря" - цитируют адмирала Известия.
При этом он отменил, что Зубры за несколько часов преодолевают расстояние от военно-морской базы в Балтийске Калининградской области до Дании.
Согласно характеристикам, корабль оснащен двумя установками Град, двумя автоматические установками АК-630 и при этом развивает скорость до 60 узлов, что позволяет ему преодолевать расстояние до 300 морских миль. Также корабль способен перевозить 140 человек десанта и три основных танка или 10 БТР, или восемь БМП.
Напомним, что ранее в южную часть акватории Черного моря вошел эсминец Военно-морских сил США - Porter, который "вели" российский фрегат Адмирал Эссен и два малых ракетных корабля - Орехово-Зуево и Вышний Волочек.