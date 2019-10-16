"Закупорить Черное море": российский адмирал рассказал о планах Кремля

Корабль в Черном море / facebook.com / Andrii Klymenko

Российские власти намерены модернизировать десантный корабли на воздушной подушке Зубр. Такие суда используют для маневров во внутренних морях.

Предполагается, что новая автоматизированная система управления сможет в режиме реального времени будет управлять огнем и десантом. По словам экс-главы Главного штаба МВФ Российской Федерации адмирала Валентина Селиванова, Зубры могут эффективно решать задачи в Балтийском, Черном, Баренцевом и Японском морях.

"В планах советского ВМФ кораблям такого типа отводилась важная роль по захвату Датских и Черноморских проливов. Такая десантная операция позволила бы закупорить Балтийское и Черное моря" - цитируют адмирала Известия.

При этом он отменил, что Зубры за несколько часов преодолевают расстояние от военно-морской базы в Балтийске Калининградской области до Дании.

Согласно характеристикам, корабль оснащен двумя установками Град, двумя автоматические установками АК-630 и при этом развивает скорость до 60 узлов, что позволяет ему преодолевать расстояние до 300 морских миль. Также корабль способен перевозить 140 человек десанта и три основных танка или 10 БТР, или восемь БМП.

Напомним, что ранее в южную часть акватории Черного моря вошел эсминец Военно-морских сил США - Porter, который "вели" российский фрегат Адмирал Эссен и два малых ракетных корабля - Орехово-Зуево и Вышний Волочек.