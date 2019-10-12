Эсминец США снова в Черном море: в России сказали, кто его "пасет"

Эсминец Porter, в частности, "ведет" российский фрегат Адмирал Эссен.
В субботу, 12 октября, в южную часть акватории Черного моря вошел эсминец Военно-морских сил США - Porter, который оснащен крылатыми ракетами и системой противоракетной обороны.
За эсминцем ведут наблюдение российские боевые корабли, пишет Интерфакс со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.
По его данным, Porter "ведут" фрегат Адмирал Эссен и два малых ракетных корабля - Орехово-Зуево и Вышний Волочек.
Ранее сообщалось, что американский эсминец Porter входил в Черное море 8 августа 2019-го. Летом за эсминцем следил российский сторожевой корабль Сметливый. Напомним, США начали отправлять эсминцы в Черное море после начала агрессии России против Украины для поддержки Киева.