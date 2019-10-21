  1. Главная
  3. Мир

Величайшее открытие века: в Египте нашли 30 гробниц с мумиями - невероятные фото

21 октября 2019, 13:09

Ученые убеждены, что найденные мумии относились к среднему классу,

В Египте нашли 30 гробниц с мумиями
В Египте нашли 30 гробниц с мумиями / CNN

Яркое и величайшее открытие совершили археологи в Египте. За последние сто лет это самая масштабная и в то же время редкая находка ученых.

По информации, в городе Луксор археологи отыскали 30 гробниц с мумиями. Стало известно, что гробницам более 3000 лет. В них лежали мумии мужчин, женщин и даже двоих детей.

Ученые убеждены, что найденные мумии относились к среднему классу, сообщает CNN.

Эксперты отметили, что гробницы с детьми являются очень редким явлением.

Открытие позволило археологам узнать важные детали о древних египетских обычаях погребения, например, об уважении к умершим, независимо от пола или возраста.

В гробницах находились двое детей / CNN

Добавим, что все гробницы будут находиться в Большом египетском музее, который откроется только в следующем году - в конце 2020 года.

Найденные мумии относились к среднему классу / CNN

Читайте такжеВ Монголии археологи обнаружили руины загадочного памятника с руническими надписямиНапомним, ранее сообщалось, археологи разгадали тайну комнаты в пирамиде Хеопса. По информации, в самой пирамиде ученые обнаружили портал для отправки фараонов в загробный мир. Археологи из Миланского технического института выдвинули предположение, что полость, которую обнаружили внутри пирамиды Хеопса в 2017 году, является тронным залом, где фараон переходил в "загробный мир".

Египет открытие мумия археологи гробница
Сейчас вы просматриваете новость «Величайшее открытие века: в Египте нашли 30 гробниц с мумиями - невероятные фото». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:36
Рандеву в Токио: Зеленский встретится со Штайнмайером – СМИ
13:21
Екатерина Великая 2019: что было в первой серии Видео
13:09
Величайшее открытие века: в Египте нашли 30 гробниц с мумиями - невероятные фото
13:06
Тыква, запеченная в духовке, и тыква с мясом: самые простые и вкусные рецепты Фото
13:02
В Киеве на тротуаре водитель такси Uklon сбил дочь олимпийского чемпиона
12:44
Звездопад 21 октября: как провести ритуал на привлечение денег
12:36
Стало известно, кто внес залог за Гладковского
12:23
В РФ снова опозорились с запуском ракеты: подробности инцидента
12:14
"В карманы гребли ублюдки": "упырь"-Гиркин "закрысил" деньги из Москвы на "гражданскую войну" Видео
12:00
"Усика ждет то же самое": в Москве публично пригрозили украинскому чемпиону
11:55
Ходячие мертвецы 10 сезон 4 серия: новый трейлер онлайн Видео
11:55
Чтобы не списывали: студентов заставили сдавать экзамен с коробками на голове
11:53
Первая леди Украины восхитила японцев элегантным образом. Фото
11:40
Возможный раскол в Слуге народа: у Зеленского насчитали 100 "верных" нардепов
11:36
Танці з зірками: почему Елена Кравец не живет со своей дочкой Видео
11:29
"Плохо, что это становится нормально": в Киеве на территории университета культуры повесился парень
11:27
Жуть в Горловке: погибли трое детей
11:25
За Гладковского внесли залог и он выходит из СИЗО - СМИ
11:18
Экс-глава департамента киберполиции НПУ занял важную должность в СНБО
11:00
Танці з зірками 2019 9 выпуск онлайн: кто покинул проект Видео
10:55
Ходячие мертвецы 10 сезон: что было в 3 серии Видео
10:55
Трещина достигла лба Джоконды: раскололась знаменитая картина Леонардо да Винчи
10:53
КредитыОнлайн - агрегатор предложений по кредитам №1 в Украине новости компании
10:40
Звезда С легким Паром попала в больницу с инсультом: подробности
10:39
Жительница Запорожья исполосовала кухонным ножом троих детей
10:36
"Скорее строить вал": Мухарский предложил отгородиться стеной от Донбасса
10:01
Мать Заворотнюк заметили на кладбище
09:59
Возвращение миссии МВФ в Украину: Гончарук названы четкие сроки
09:54
Зеленский должен разрушить печальную украинскую традицию мнение
09:45
Зеленский просит у Японии безвиз для украинцев
09:24
"Эсперанто": Трамп описался и публично перепутал фамилию главы Пентагона
09:20
Екатерина Великая 2019: дата выхода, актеры и трейлер нового сериала Видео
09:18
Доллар и евро поперли вверх: НБУ озвучил курс валют на 21 октября
09:14
Гороскоп на сегодня: кому светят переворот в личной жизни, потеря сил и склоки с шефом
08:53
Погода в Украине ухудшится: синоптики предупредили о густом тумане Видео
08:35
Миф о рейтинге Зеленского, или Как слон похудел на 10 килограмм мнение
08:20
Избитого россиянином Гвоздика выписали из больницы Филадельфии
07:58
Зеленский прибыл на интронизацию императора Японии - первые фото
07:36
Гончарук рассказал, как пытались "рейдануть" помещение Рады Видео
07:03
Более 50 тыс. грн в неделю: стало известно, в какой лондонской школе Луценко учит английский Видео
06:56
Великобритания всё больше трещит по швам мнение
06:36
Интроверты и экстраверты: к какой группе относится каждый из знаков Зодиака
06:19
"БДСМ на сцене": Maruv вкусно приласкала свою девочку прямо на концерте Фото Видео
06:07
Осенние каникулы 2019: Украина готовится к детскому отдыху Видео
05:41
Модный огненный маникюр – самый яркий осенний маникюр с огнем - 30 фото Фото
05:05
Названы комнатные цветы, которые убивают брак и мешают замужеству
04:29
Магнитные бури в ноябре 2019: опубликован свежий прогноз мощных метеоударов Видео
03:51
Портал в другое измерение: в NASA показали загадочные снимки спиральной галактики Видео
03:10
Как правильно и безопасно заниматься анальным сексом
02:51
В метро Киева вводят правила пропуска пассажиров
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять