Величайшее открытие века: в Египте нашли 30 гробниц с мумиями - невероятные фото

Ученые убеждены, что найденные мумии относились к среднему классу,
Яркое и величайшее открытие совершили археологи в Египте. За последние сто лет это самая масштабная и в то же время редкая находка ученых.
По информации, в городе Луксор археологи отыскали 30 гробниц с мумиями. Стало известно, что гробницам более 3000 лет. В них лежали мумии мужчин, женщин и даже двоих детей.
Ученые убеждены, что найденные мумии относились к среднему классу, сообщает CNN.
Эксперты отметили, что гробницы с детьми являются очень редким явлением.
Открытие позволило археологам узнать важные детали о древних египетских обычаях погребения, например, об уважении к умершим, независимо от пола или возраста.
Добавим, что все гробницы будут находиться в Большом египетском музее, который откроется только в следующем году - в конце 2020 года.
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