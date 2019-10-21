Величайшее открытие века: в Египте нашли 30 гробниц с мумиями - невероятные фото

В Египте нашли 30 гробниц с мумиями / CNN

Яркое и величайшее открытие совершили археологи в Египте. За последние сто лет это самая масштабная и в то же время редкая находка ученых.

По информации, в городе Луксор археологи отыскали 30 гробниц с мумиями. Стало известно, что гробницам более 3000 лет. В них лежали мумии мужчин, женщин и даже двоих детей.

Ученые убеждены, что найденные мумии относились к среднему классу, сообщает CNN.

Эксперты отметили, что гробницы с детьми являются очень редким явлением.

Открытие позволило археологам узнать важные детали о древних египетских обычаях погребения, например, об уважении к умершим, независимо от пола или возраста.

В гробницах находились двое детей / CNN

Добавим, что все гробницы будут находиться в Большом египетском музее, который откроется только в следующем году - в конце 2020 года.

Найденные мумии относились к среднему классу / CNN

Читайте такжеВ Монголии археологи обнаружили руины загадочного памятника с руническими надписямиНапомним, ранее сообщалось, археологи разгадали тайну комнаты в пирамиде Хеопса. По информации, в самой пирамиде ученые обнаружили портал для отправки фараонов в загробный мир. Археологи из Миланского технического института выдвинули предположение, что полость, которую обнаружили внутри пирамиды Хеопса в 2017 году, является тронным залом, где фараон переходил в "загробный мир".