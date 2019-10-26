В России на Алтае произошла ужасная авария: восемь жертв

На Алтае в результате ДТП погибли восемь человек / Скриншот

В Российской Федерации в Топчихинском районе Алтайского края столкнулись минивэн и микроавтобус, погибли восемь человек, есть пострадавшие.

После ДТП на Алтае на месте происшествия скончались шесть человек, одни - умер в скорой, а еще один - в больнице, рассказали ТАСС в пресс-службе Минздрава Алтайского края.

По словам собеседника агентства, пятеро пострадавших госпитализированы, их состояние - тяжелое.

В МВД сообщали, что авария на Алтае произошла около 4:00 на 74 километре трассы Барнаул - Рубцовск. В министерстве добавили, что ДТП произошло из-за того, что минивэн Nissan Presage, за рулем которого находился водитель, 1992 года рождения, выехал на встречку - там машина столкнулась с микроавтобусом Fiat Ducato.

Напомним, в начале августа в Ставропольском крае РФ автобус, которые ехал по маршруту Волгоград - Ставрополь, столкнулся с грузовым авто, в результате аварии погибли пять человек, а 15 - были госпитализированы.