Распятый мальчик: российская пропагандистка Симоньян оправдалась за фейк

Маргарита Симоньян оправдалась за историю о распятом мальчике

Знаменитый в Украине российский пропагандистский фейк о якобы распятом "бандеровцами" на Донбассе маленьком мальчике, как призналась одиозная российская пропагандистка и главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, является вымыслом.

В интервью Ксении Собчак Симоньян призналась, что после истории о распятом мальчике из Славянска ей пришлось закрыть программу.

"У нас был пример, когда в программе была ссылка на новость о том, что была такая история в одном из СМИ про знаменитого распятого мальчика. И была ссылка, вот как-то так это было неаккуратно сделано, что, а вот еще была история про распятого мальчика. И в этой формулировке наверно, не было очевидно, что это не подтвержденная история, то есть, часть аудитории могла быть введена в заблуждение. Я закрыла эту программу, потом нам зашарашили еще кучу официальных претензий, их местный Роскомнадзор вынес предупреждение", - оправдалась Симоньян.

Ранее стало известно, что Симоньян родила третьего ребенка.