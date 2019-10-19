Российская пропагандистка Симоньян родила третьего ребенка

Симоньян родила дочь / Фото: Instagram/_m_simonyan_

Одиозная российская пропагандистка и главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян 19 октября родила дочь.

"Дорогой мир! Пожалуйста, будь добр к Маро Тиграновне Кеосаян. Она здесь новенькая", - сообщила новоиспеченная мама в Instagram.

Симоньян опубликовала фото, на котором запечатлен бейдж с данными о новорожденной. Девочка появилась на свет в субботу, 19 октября, в 00:17. Ее вес — 3,05 кг, рост — 51 см.

Как известно, журналистка замужем за режиссером Тиграном Кеосаяном, у них двое детей — 5-летняя Марьяна и 4-летний Баграт. Муж Симоньян публично призывал к госперевороту в Украине и установлению там российской власти.

Как ранее сообщалось, Симоньян неожиданно вспомнила, что в три года у ее дочери Марьяны был кризис, и она плюнула маме в лицо.

Напомним, ранее в Москве после ссоры госпитализировали Симоньян, которая впоследствии сообщила о том, что беременна и ей нельзя нервничать.