Пропагандистка Симоньян пожаловалась на плевок в лицо от дочери

Симоньян жалуется на дочь / Фото: Instagram/_m_simonyan_

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян неожиданно вспомнила, что в три года у ее дочери Марьяны был кризис, и она плюнула маме в лицо.

"Что она делала? Могла, например, когда у нас были гости, прибежать в гостиную, встать напротив дивана и крикнуть: "Уйдите все!" Самое страшное, что Марьяша натворила за эти пару месяцев "кризиса", — плюнула мне в лицо. Что-то я ей не разрешила, а она вот так среагировала", - написала российская пропагандистка в Instagram.

По словам Симоньян, ей пришлось строго с дочерью поговорить и даже пригрозить, что оставит одну в комнате. На неуправляемого ребенка это мгновенно подействовало, девочка расплакалась и извинилась.

"Собственно, на этом кризис и закончился", - делится опытом знаменитая мама.

/ Фото: Instagram/_m_simonyan_

Напомним, ранее в Москве после ссоры госпитализировали Симоньян, которая впоследствии сообщила о том, что беременна и ей нельзя нервничать.