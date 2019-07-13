Пропагандистка Симоньян пожаловалась на плевок в лицо от дочери

Ребенок журналистки непросто перенес возрастной кризис.
Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян неожиданно вспомнила, что в три года у ее дочери Марьяны был кризис, и она плюнула маме в лицо.
"Что она делала? Могла, например, когда у нас были гости, прибежать в гостиную, встать напротив дивана и крикнуть: "Уйдите все!" Самое страшное, что Марьяша натворила за эти пару месяцев "кризиса", — плюнула мне в лицо. Что-то я ей не разрешила, а она вот так среагировала", - написала российская пропагандистка в Instagram.
По словам Симоньян, ей пришлось строго с дочерью поговорить и даже пригрозить, что оставит одну в комнате. На неуправляемого ребенка это мгновенно подействовало, девочка расплакалась и извинилась.
"Собственно, на этом кризис и закончился", - делится опытом знаменитая мама.
Напомним, ранее в Москве после ссоры госпитализировали Симоньян, которая впоследствии сообщила о том, что беременна и ей нельзя нервничать.