Более 20 штук: врачи извлекли из пениса пациента горсть шариков

Врач / 62iNFO.ru

Хирурги извлекли из гениталий мужчины 28 магнитных шариков. По словам 58-летнего пациента, он не знает, как они там оказались.

По данным Daily Mail, необычную операцию провели в Китае. Пациент рассказал, что сначала заметил у себя в уретре один магнитный шарик. При этом он некоторое время не придавал этому никакого значения.

Спустя какое-то время инородные предметы начали доставлять неприятные ощущения. Кроме того, появились проблемы с мочеиспусканием, после чего мужчина обратился к врачам.

В больнице мужчине сделали рентген, который показал наличие целой цепочки из 28 магнитных шариков. Пациент утверждает, что не имеет ни малейшего понятия, как они там оказались.

Напомним, что ранее в Днепропетровской области во время движения из автомобиля скорой помощи на дорогу выпал пациент.