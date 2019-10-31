"На Хэллоуин даже маски не нужно": в сети показали странные фото российских пропагандистов

Владимир Соловьев попал под раздачу в сети / Утро

В сети создали подборку странных фото одиозных российских пропагандистов к Хэллоуину.

В Facebook в группе Груз 200 из Украины в Россию пользователь Иван Сергеев выставил коллаж.

"Когда на Хэллоуин даже маски не нужно", - подписал снимки Сергеев.

Так, на скриншотах с самыми странными и порой жуткими выражениями лица запечатлены: слева вверху – журналист Владимир Соловьев, справа вверху – телеведущая Ольга Скабеева, слева внизу - официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, справа внизу - главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян.

Ранее российская пропагандистка Симоньян оправдалась за фейк с распятым мальчиком в Славянске.