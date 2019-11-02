Они мертвы и всем плевать: Малайзия забыла о сбитом боинге и решила покупать у России самолеты

Малайзия решила покупать у России самолеты / Reuters

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, который летом начал выгораживать Россию в деле сбитого боинга MH17, огорошил мир заявлением, что Малайзия хочет отказаться от авиалайнеров европейского производства, и закупить российские аналоги.

По информации, это зеркальный ответ на планы Евросоюза ограничить экспорт пальмового масла из Малайзии.

"Если вы снижаете или ограничиваете наш импорт, то мы сделаем такие же меры и не будем покупать ваши товары. Мы будем закупать российские самолеты, а не ваши", - сказал премьер Малайзии Махатхир Мохаммад, выступая на саммите в Бангкоке, передает РИА "Новости".

Как отмечается, Малайзия и Индонезия поставляют на мировой рынок до 90% пальмового масла. Ограничение экспорта Евросоюзом принесет этим странам значительные убытки.

К слову, малайзийский пассажирский лайнер Boeing 777, летевший по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит на территории "ДНР" 17 июля 2014 года. Все находящиеся на борту 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли. Предположительно самолёт был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса "Бук" принадлежавший неизвестной стороне военного конфликта на Юго-востоке Украины. Многие страны Запада во главе с США немедленно обвинили ополченцев и Россию, которая поддерживает непризнанные республики в произошедшем. Россия же возложила вину на украинскую сторону приводя аргументы о непричастности ополчения к трагедии.

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Напомним, 31 мая стало известно, что Малайзия усомнилась в вине РФ в крушении MH17. Малайзия согласилась с выводами отчета расследования Международной группы следователей в Нидерландах о том, что самолет рейса MH17 был уничтожен ракетой российского производства.

В то же время премьер-министр страны Махатхир Мохамад акцентировал внимание на отсутствии веских доказательств причастности РФ к запуску ракеты.

"Они обвиняют Россию. Но где доказательства? Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, была российской модели. Но ее могли также сделать и в Украине. Нужны твердые доказательства, чтобы показать, что выстрел совершили россияне. Это могли быть боевики в Украине или украинское правительство. Потому что у них есть такие же ракеты", - подчеркнул он.