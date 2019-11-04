В Дрездене владелец бара выдворил "Путина"

Владелец Am Thor "выдворил" Путина из бара / tripadvisor.ru

Новый хозяин дрезденской любимой пивной президента Российской Федерации Владимира Путина Am Thor (У Тора), в которой он, будучи еще сотрудником советского КГБ, любил пить пиво Radeberger и читать газеты, выставил его из бара.

На протяжении многих лет в заведении присутствовал путинский памятный уголок, однако теперь новый хозяин ресторана выставил "Путина" за порог, сообщает немецкий таблоид Bild.

Am Thor было популярным заведением у русскоязычных туристов, так как в баре был создан уголок-святилище Путину, где он когда-то сидел. Там были фото главы РФ, среди прочего, присутствовали кадры с Герхардом Шредером и Куртом Биденкопфом, присутствовал российский флаг, бутылка водки Столичная и пустая рюмка.

Однако в 2018 году этот последний ресторан, сохранявший культ Путина, разорился, и его выкупил хозяин сети пивных с чешским колоритом Wenzel Prager Bierstuben Михаэль Мекель.

Он-то и избавился от барахла, которое ему напоминало о Путине.

"Новый шеф этого не хочет. В конце концов, у нас ресторан, а не политическое место", - пояснила в беседе с журналистами издания Мануэла Квицш, работавшая официанткой в баре Am Thor с 2016 года.

А вот постоянные посетители бара раздосадованы решением нового владельца пивной.

"Я очень сожалею о том, что уголка Путина больше нет. Многие русские фотографировались здесь и пили его любимое пиво Радебергер", - поделился с Bild 83-летний Лотар Гэртнер.

"Уголок Путина" убрали из бара / tripadvisor.ru

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