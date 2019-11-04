"Это не помешало Европе": Юнкер обьяснился за поцелуй с Путиным

Жан-Клод Юнкер обьяснился за поцелуй с Путиным / Reuters

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер обьяснился за свою склонность к физическим контактам на официальных встречах, заявив, что его поцелуй с президентом России Владимиром Путиным не повредил Европе.

"Мои сотрудники иногда предупреждают меня не занимать того или иного человека. Но меня поцеловал Эрдоган, поэтому я тоже его поцеловал. Я поцеловал Путина, и меня поцеловал Путин. В любом случае это, конечно, не помешало Европе", - сказал Юнкер в интервью Der Spiegel.

Юнкер признается, что не может существовать без физического контакта с людьми.

"Мне все равно. Я такой, какой я есть. Я иногда думаю, что худшее в тюрьме - это то, что ты не чувствуешь физической близости. Я вообще не могу представить, чтобы не прикасаться к другим людям или чтобы не касались меня", - сказал он.

Ранее Жан-Клод Бнкер заявил о том, что не готов к ссоре с Россией.