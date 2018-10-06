Глава Еврокомиссии заявил о том, что не готов к ссоре с Россией

Жан-Клод Юнкер / Reuters

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил о том, что что не считает нужным ссориться с Москвой, ведь существуют вопросы, которые ЕС и Россия должны решать совместно.

В интервью австрийскому изданию Der Standard он отметил, что Евросоюз должен действовать вместе, чтобы не позволить России гнуть свою линию.

Читайте такжеКапитуляция перед Путиным: как европейцы предают Украину

"Несмотря на недовольство в отношении России, которое в эти часы все сильнее растет, нам снова надо осознать, что нам следует из соображений архитектуры безопасности поддерживать диалог с Россией и частично действовать совместно", – добавил Юнкер.

Напомним, ранее стало известно об опасности возвращения России в ПАСЕ.