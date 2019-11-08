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Скреблись и шевелились: мужчина таскал в ухе больше 10 "гостей"

8 ноября 2019, 01:07

Мужчину сначала беспокоил зуд в ухе, а потом и боль.

Врач со стетоскопом
Врач со стетоскопом / 62iNFO.ru

Житель Китая несколько дней жаловался на зуд в ухе. Врачи, к которым он обратился за помощь, обнаружили жутких паразитов.

Так, в ухе пострадавшего поселился таракан и не один, а целое семейство.

"Он рассказал, что ухо сильно болит и постоянно чешется, будто в нем кто-то скребется или шевелится. Я нашел там больше десяти тараканов внутри. И они уже бегали", - цитирует медика LadBible.

По словам лора, насекомые успели повредить внутренность уха, что и стало причиной зуда и боли. В то же время медик отметил, что повреждения достаточно легкие, поэтому пациента отправили домой в тот же день.

Также врач посоветовал тщательнее следить не только за личной гигиеной, но и чистотой в квартире.

Напомним, что ранее хирурги извлекли из гениталий мужчины 28 магнитных шариков.

Китай врач Тараканы!
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