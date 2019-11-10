"Звонила в слезах": стало известно о семье расчлененной российским историком девушки

Девушка решила уйти от любовника и стала жертвой ревности / Фото: коллаж Газета.Ru

Сергей Ещенко, брат убитой доцентом-историком аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, признался, что его последний разговор с сестрой был крайне тревожным.

В комментарии Рен ТВ мужчина сообщил, что в ночь с 7 на 8 ноября Анастасия позвонила ему в слезах и сказала, что ее сожитель доцент СПбГУ Олег Соколов ударил ее и "бросил головой об пол".

Девушка сообщила брату, что агрессию сожителя вызвало то, что она намеревалась пойти на день рождения друга. Она ушла из квартиры, но планировала вернуться и собрать вещи, чтобы покинуть Соколова навсегда. Остановиться Анастасия хотела в общежитии.

Брат убитой признался, что ранее девушка уже уходила от пожилого любовника и они два месяца жили отдельно, однако потом решили возобновить отношения.

Мать Анастасии оказалась подполковником МВД на Кубани. Галина Ещенко узнала о страшной смерти своей 24-летней дочери накануне корпоративного праздника в честь Дня полиции, который в РФ отмечают 10 ноября.

"Галина узнала о смерти дочери накануне. Конечно, все в шоке. Семья не распространяла информацию о том, с кем живет Анастасия. В родном Калининском районе девочку все знали, она умницей была", - рассказал знакомый семьи в комментарии Регион online.

Женщина созналась, что неоднократно звонила дочери, но та не отвечала. Сейчас с убитой горем матерью работают психологи.

Известно, что Галине Ещенко 49 лет, она пришла на работу в полицию Калининского района Краснодарского края в 2005 году. До этого женщина работала учителем и школьным психологом.

Галина Ещенко / Фото: отдел МВД РФ по Калининскому району

Между тем, знакомая давняя знакомая доцента СПБГУ Олега Соколова утверждает, что историк не был серийным убийцей, хотя и обладал вспыльчивым характером. Она убеждена, что ссора между любовниками произошла на фоне ревности.

"В молодости он женщин любил как эстет, относился как ним по-доброму и снисходительно, менял как перчатки. Он любил красивых и образованных женщин, его вторая жена Настя не была его студенткой. Верится с трудом, что он на такое способен – он был патологически брезглив. К этому могло привести только состояние аффекта от ревности и обиды, поскольку он взращивал своих девушек, образовывал и давал карьеру. Он не серийный убийца, он беззащитный ученый, которого предали", — рассказала она Газете.Ru.

Напомним, российский историк и доцент Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, который признался в убийстве своей любовницы – 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в данный момент находится в больнице в тяжелом состоянии.