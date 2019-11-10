Украинский бизнесмен лишил солиста Иванушек света и тепла

Кирилл Туриченко пострадал в России из-за соотечественника / kirillturichenko.com

В России в подмосковном коттеджном поселке Клоково проживающий там украинский бизнесмен Яков Грибов отрезал доступ к электроснабжению и отоплению своим соседям.

Как сообщает Life, числе пострадавших оказался солист группы Иванушки International, украинский музыкант Кирилл Туриченко.

Певец в данный момент уехал с коллективом на гастроли, однако сообщил журналистам, что ситуацию считает шоковой и ничего подобного ранее с ним не случалось.

Другие жители столичного поселка намерены обратиться в суд и отмечают, что жить в Клоково стало невозможно, поскольку в их домах нет канализации, отопления и воды.

Авторы материала выяснили, что украинец планирует строить дорогу к своему дому. Юридически он имеет на это право, поскольку земля принадлежит ему. Однако предыдущий владелец проложил коммуникации так, что при отключении страдают все соседи. Между тем, Грибов находится сейчас в отъезде, а жители поселка вынуждены сидеть без света и тепла.