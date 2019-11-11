"Зиговали под бандеровские лозунги": Скабеева распалилась гневом из-за украинских ультрас

Ольга Скабеева / скриншот из видео

Одна из главных телепропагандисток Кремля Ольга Скабеева устроила скандал в студии своей передачи "60 минут" на канале Россия 1 из-за фраз, которые скандировали фанаты сборной Украины во время матча против Сербии во Львове 7 июня.

"Во время исполнения национального гимна Сербии уже на матче сборных во Львове едва ли не все 30 тысяч украинских болельщиков скандировали "Руска к*рва!" и "зиговали" под бандеровские лозунги! В общем все то, что в цивилизованном мире невозможно и называют хулиганством, в Украине в порядке вещей!", – в крайне экспрессивном тоне высказалась она.

Напомним, ранее пропагандистка Ольга Скабеева разозлилась из-за Владимира Путина и Польши. До этого она позлобствовала из-за слов Владимира Зеленского об обстреле на Донбассе.



