  1. Главная
  3. Мир

"Зиговали под бандеровские лозунги": Скабеева распалилась гневом из-за украинских ультрас

11 ноября 2019, 19:42

Ольга Скабеева, одиозная телепропагандистка, опять задалась вопросом на вечную тему: "Чё там у Хохлов?".

Скабеева
Ольга Скабеева / скриншот из видео

Одна из главных телепропагандисток Кремля Ольга Скабеева устроила скандал в студии своей передачи "60 минут" на канале Россия 1 из-за фраз, которые скандировали фанаты сборной Украины во время матча против Сербии во Львове 7 июня.

"Во время исполнения национального гимна Сербии уже на матче сборных во Львове едва ли не все 30 тысяч украинских болельщиков скандировали "Руска к*рва!" и "зиговали" под бандеровские лозунги! В общем все то, что в цивилизованном мире невозможно и называют хулиганством, в Украине в порядке вещей!", – в крайне экспрессивном тоне высказалась она.

Напомним, ранее пропагандистка Ольга Скабеева разозлилась из-за Владимира Путина и Польши.  До этого она позлобствовала из-за слов Владимира Зеленского об обстреле на Донбассе. 


 

футбол сборная Украины пропагандистское шоу вороство Ольга Скабеева сборная Сербии
Сейчас вы просматриваете новость «"Зиговали под бандеровские лозунги": Скабеева распалилась гневом из-за украинских ультрас». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:59
Верховная Рада отложила земельные законы до лучших времен
20:52
Футболист ударил тренера противника и спровоцировал массовую драку - видео Видео
20:26
"Обама давал одеяла": Помпео рассказал об оружии для "борьбы с русскими"
20:16
Закрепить особый статус Донбасса в законе: Путин и Меркель обсудили Украину Видео
20:10
"На 100%": в Минобороны рассчитывают на увеличение военной помощи от США
19:42
"Зиговали под бандеровские лозунги": Скабеева распалилась гневом из-за украинских ультрас Видео
19:34
Прямой диалог с "ДНР" и "ЛНР": в России дали Киеву совет Видео
19:03
В Украине повысили цену на газ для населения Видео
18:57
"*баный стыд, дебилы": Алексей Панин натыкал дочку лицом в говно Видео
18:54
"Выскользнет из ослабевших рук": Кулеба предрек завершение войны с РФ
18:45
Лукашенко - да, а Путин - нет: социологи выяснили предпочтения украинцев среди зарубежных политиков
18:45
Перші Ластівки 1 серия смотреть онлайн и сюжет Видео
18:21
Суд арестовал топ-чиновника Минобороны из-за бронежилетов для ВСУ
17:59
"У*бывай отсюда": в Сети появилось видео оскорблений Тайсона динамовскими фанатами Видео
17:47
Власти "ДНР" поставили Киеву жесткий ультиматум
17:45
ЧП с потолками: в Киеве и в Одессе произошли жуткие инциденты Видео
17:37
Тертый пирог с джемом: очень простой пошаговый рецепт с фото
17:19
Большинство украинцев пока не созрели к продаже земли - опрос Видео
16:52
"Превратилась в чудовище": историка, который отпилил руки и голову своей аспирантке, закрыли в СИЗО
16:46
Пятеро в балаклавах: в центре Одессы совершили вопиющий акт вандализма
16:22
"Б...ие наряды, письку голую видели": Бузова в откровенном платье разгневала соцсети Фото
16:20
Женская стрижка под горшок – самая модная и эффектная стрижка 2019 с акцентом на глаза - фото Фото
16:17
Возвращение Донбасса: Сивохо озвучил первый шаг
16:09
Во Франции произошло землетрясение: сейсмологи сделали предупреждение Видео
16:06
У ПриватБанка проблемы с платежами: почему не работает Приват24
16:00
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 11 выпуск 3 сезон - 08-11-2019 Фото Видео
15:55
В Петровском завершилось разведение сил: все подробности
15:39
"Неонацисты правят бал": Лавров распереживался из-за украинских радикалов
15:33
"Придется отвоевывать кровью": Савченко высказалась о земельной реформе
15:11
Зеленский назначил главой Кировоградской ОГА бывшего силовика: что о нем известно
14:57
Суд арестовал счета компании Газпрома в Японии по иску Нафтогаза
14:54
У Заворотнюк едко отреагировали на новую ложь о здоровье актрисы
14:53
Как сделать осень позитивной: что есть и что делать Видео
14:51
"Искренне любит плешивого": убийство аспирантки известным историком прокомментировал Путин Видео
14:10
Встреча Зеленского, Путина, Меркель и Макрона: Песков опять замялся
14:10
"Невозможно работать": Герус высказался о своей отставке Видео
13:50
Скандал ценой в 173 миллиона: работники Минобороны нагрели руки на закупках - ГПУ Видео
13:49
Бурный роман, повышение: кому гороскоп на завтра сулит встряску
13:42
Ходячие мертвецы 10 сезон 7 серия: новый трейлер онлайн Видео
13:41
Зеленскому угрожали заморозить военную помощь США для Украины - New York Times
13:28
Правильное питание для похудения: с чего начать, и меню на каждый день
13:20
Продавать землю иностранцам: Зеленский сделал важное уточнение - видео Видео
13:14
Модный розовый маникюр осень-зима 2019-2020: омбре, паутинка и серо-розовый маникюр - фото Фото
12:54
В Квартале отреагировали на изгнание Кравец с Танців з зірками Видео
12:42
"Пойти под суд": скандальный Ляшко обвинил Геруса в "предательстве" Украины
12:19
"Без фрагментов костей": всплыли жуткие детали в деле о погибшем подростке в Прилуках Видео
12:16
В Украину придет антициклон Paloma: синоптик рассказала, чего ждать от погоды Видео
11:56
Зеленский и Путин договорятся о мире: астролог назвал дату
11:55
"Прямо сейчас": посол Франции предсказал окончание войны на Донбассе Видео
11:54
"Твари, группа дрочеров": Кристине Асмус угрожают смертью за фильм Текст
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять