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Эксперт рассказала, как и почему европейцы в Европе постепенно "вымирают"

11 ноября 2019, 22:37

По мнению авторитетнейшего эксперта в области демографии Эллы Либановой, ситуация с рождаемостью в Европы сложилась вполне себе закономерная.

Европейцы
Европейцы. Иллюстративное фото / Яндекс Дзен

Элла Либанова, эксперт и глава Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде, прокомментировала крайне сложную ситуацию с рождаемостью, которая сложилась в нынешней Европе.

"Это связано с очень низкой рождаемостью. После того, как закончился послевоенное бэби-бум, в 50-х годах в Европе резко упала рождаемость. Для того, чтобы поколение родителей хотя бы численно заместилось поколением детей, нужно, чтобы средняя женщина рожала 2,00-2,15 детей. В Украине с 60-х годов прошлого века, в Европе с конца 50-х такой рождаемости не было ни в один год. Сейчас в одной европейской стране нет рождаемости такого уровня. Соответственно, каждое следующее поколение численно хоть немножечко, но меньше каждого предыдущего", - заявила она.

По мнению Либановой, демографическая ситуация в Европе усугубляется еще и высоким уровнем жизни с медициной.

"Происходит процесс демографического старения. В Европе он усиливается еще и тем, что люди живут значительно дольше: они уже не умирают в 60 лет, а живут до 80-90 лет. То есть людей старшего возраста все больше, соответственно, больше и удельный вес населения старшего возраста. В абсолютном измерении - тоже.Поэтому возрастная структура оказывается принципиально другой, отличной от той, что была сто лет назад. Не хочу сказать, что она искажена. Это - закономерный процесс. Поэтому становится слишком мало молодежи и довольно много лиц старшего возраста. Лица старшего возраста чаще умирают. Рожает же преимущественно молодежь, но, если молодых мало, да еще и они рожают меньше, чем это нужно для простого воспроизводства поколений, то и происходит естественное сокращение населения", - полагает она.

Все вышеуказанные факторы и приводят, по мнению Либановой к тому, что представители европеоидной расы постепенно оказываются в меньшинстве в, собственно, Европе.

"В большинстве европейских стран, особенно высокоразвитых (во Франции, Германии, Великобритании, Голландии, в меньшей степени это касается Италии), это компенсируется миграционным притоком населения. Но миграционный приток обеспечивают подавляющим мере не европейцы, а азиаты, африканцы и латиноамериканцы. Соответственно, удельный вес представителей европеоидной расы становится все меньше в общей численности населения.Зато увеличивается численность представителей азиатской и африканской расы. Кстати, в бедных странах и в бедных семьях рождаемость выше, чем в богатых, а следовательно, в бедных странах до сих пор наблюдается расширенное воспроизводство населения (каждое следующее поколение значительно больше предыдущего)", - подытожила она. 

Напомним, ранее Элла Либанова в интервью указывала, где именно в Украине целесообразней всего провести пробную перепись населения. 

Европа вымирание демография
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