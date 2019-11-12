Как остановить Путина: датский журналист "дал рецепт"

Владимира Путина можно остановить усилиями Европы и ЕС, полагает журналист-расследователь / Reuters

Датский журналист-расследователь, писатель Йенс Гювсгаард считает, что российского президента Владимира Путина можно остановить международными усилиями.

Чтобы остановить главу России, Европа и Европейский союз должны накладывать на него и его друзей больше санкций, рассказал журналист в интервью Апострофу.

Собеседник отметил, что сейчас в РФ не видит альтернатив нынешнему президенту, поскольку российский лидер "очень сильный, он контролирует все".

"…нет сейчас того, кто мог бы его остановить. Оппозиция в России недостаточно сильна. Если и можно остановить Путина, то только международными усилиями Европы и ЕС, накладывая санкции на него и его друзей больше, чем сейчас", - заявил Гювсгаард.

Журналист утверждает, что близкие к Путину люди заинтересованы только в самообогащении, а сам российский президент, вероятно, один из самых богатых людей в мире.

Читайте такжеЭксперт объяснил, почему Украине грозят проблемы с преемником Путина"…Информировать россиян очень важно, потому что большинство из них фактически в восторге от Путина. И они думают, что Путин делает правильно, восстанавливая Россию как супер-государство", - добавил он.

Напомним, бывший глава украинского Министерства иностранных дел Павел Климкин говорил, что власти России после раскручивания ситуации для "объединения" Донбасса ударят по югу Украины. Экс-чиновник полагает, что удар по южной части украинского государства может решить очень многое для Владимира Путина.

Позже министр обороны Андрей Загороднюк сказал, что власти Украины сейчас не видят возможности нападения РФ на юг нашего государства.