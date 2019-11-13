"Вступились за жителей Донбасса": Лавров сделал странное заявление по Украине

Сергей Лавров / Reuters

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выступил перед студентами в Армении. Так, глава МИД РФ заявил, что Москва "вступилась за жителей Донбасса".

"Евросоюз решил взять за точку отсчета признание волеизъявления жителей Крыма, которых хотели уничтожать, туда уже боевые отряды неонацистов направлялись, которые хотели захватить здание Верховного совета Крыма. И взять за точку отсчета, что Россия вступилась за права жителей Донбасса, которые отказались принимать государственный переворот", - заявил российский дипломат в видео, которе опубликовало RT в своем YouTube-канале.

При этом он заявил, что Донбасс никогда не нападал на остальную часть Украины и их объявили террористами, потому что они "хотели понять, что будет дальше". Кроме того, Лавров снова обвинил Киев в атаке на Донбасс.

Напомним, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его беспокоит разгул неонацизма в Украине.