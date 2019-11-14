В Москве на парковке застрелили известного спортсмена

Ашот Болян завершил спортивную карьеру в 2004 году / Фото ok.ru

В столице России убит Ашот Болян, чемпион мира по тайскому боксу, уроженец Армении. Тело нашли возле дома на Нахимовском проспекте, 59 в Москве.

Труп обнаружил вечером 13 ноября местный житель, который парковал свою машину. Боляна застрелили рядом с его Инфинити. РосСМИ пишут, что мужчина какое-то время лежал мертвым на парковке.

В управлении СК Москвы подтвердили факт убийства мужчины, однако имя погибшего не уточнили. В ведомстве добавили, что мужчина скончался на месте в результате выстрела. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ашоту Боляну было 40 лет. Он трижды выигрывал чемпионат мира по тайскому боксу по версии WPKA, чемпионат мира и Кубок мира по тайскому боксу по версии IPMTF, Кубок Азии по кикбоксингу по версии WPKA, а также стал 17-кратным чемпионом в других международных турнирах. Также он поставил уникальный рекорд по скорости нанесения ударов: за секунду Ашот Болян произвел 11 ударов, из которых 8 – руками и 3 - ногами.

В 2004 году Болян переехал Россию и завершил карьеру. В последнее время он возглавлял Департамент по спорту Всемирного армянского конгресса, являлся президентом Всемирной ассоциации армянских спортивных федераций и возглавлял департамент спорта Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ.

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