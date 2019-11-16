Экс-политтехнолог сказал, кто "поставил" Путина на пост президента

Владимира Путина "поставил" на пост президента России Борис Березовский, сказал бывший политтехнолог / Reuters

Российский поэт и экс-политтехнолог Андрей Орлов (псевдоним - Орлуша) утверждает, что Владимира Путина не "ставили" на пост президента РФ олигархи.

Путина "поставил" Борис Березовский - уже умерший олигарх, был депутатом Госдумы, исполнительным секретарем СНГ, замсекретаря Совбеза РФ, рассказал Орлуша в интервью Обозревателю.

Собеседник подчеркнул, что Путина не "ставил" на должность президента тогдашний российский лидер Борис Ельцин.

"…Никакой семибанкирщины и олигарщины тогда не было. Путина назначил Березовский. Это была его большая ошибка, за которую он и поплатился жизнью. Люди Путина его в результате, я думаю, и убили", - заявил литератор.

Читайте такжеДатский журналист указал на важный факт насчет ПутинаПо словам экс-политтехнолога, он всегда отвратительно относился к Путину, поскольку тот - КГБшник. Орлуша также поделился, что немного участвовал в сотворении из Путин президента, когда работал с Березовским.

"Он (Березовский - Ред.) тогда… заправлял и в Администрации президента и Совете безопасности. Я ему говорил, что он совершает системную ошибка, но он решил, что бывают бывшие КГБшники", - добавил поэт.

Напомним, в конце декабря 1999 года Борис Ельцин предложил Владимиру Путину стать исполняющим обязанности президента РФ, а 26 марта 2000-го Путина впервые избрали главой государства.