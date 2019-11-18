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"Путинизм" в Грузии: Майдан жестко разогнали - причина протестов и главные факты

18 ноября 2019, 18:52

Один из организаторов акции у грузинского парламента утверждает, что после разгона активистов продолжится радикальное пикетирование.

Сегодня в Грузии силовики отогнали активистов от парламента - Грузия новости сегодня
В Грузии силовики отогнали активистов от парламента / Reuters

В четверг, 14 ноября, в Грузии парламент провалил голосование за внесение поправок в конституцию, подготовленных большинством, относительно проведения выборов в 2020 году по пропорциональной избирательной системе с нулевым избирательным барьером (сейчас в стране смешанная избирательная система) - для принятия документа не хватило 12 голосов - за проголосовал 101 парламентарий, а трое - против.

Внесение изменений в конституцию пообещал лидер правящей партии Грузинская мечта Бидзина Иванишвили 24 июня - уступил требованиям активистов, которые устроили массовые акции протеста.

После провала голосования за поправки в столице Грузии Тбилиси начался новый Майдан - оппозиционные силы и их сторонники вышли на улицы и потребовали, в частности, провести внеочередные парламентские выборы по пропорциональной системе, а в Грузинской мечте отбросили это требование. 

В понедельник, 18 ноября, протестующих жестко разогнали, но в центре города продолжилась акция. Член оппозиционной партии Европейская Грузия, один из организаторов акции возле парламента Гиги Угулава назвал разгон мирных демонстрантов силовиками "путинизмом" и сказал, что "радикальное пикетирование продолжится".

Майдан в Грузии: главные факты

В воскресенье, 17 ноября, оппозиционеры и активисты собрались на акцию под парламентом и выдвинули требования:

  • Проведение досрочных выборов в парламент по новой системе;
  • Формирование временного правительства после отставки старого;
  • Освобождение активистов, задержанных во время акции 20 июня;
  • Изменение состава ЦИК.

Активисты решили оставаться под парламентом до тех пор, пока их требования не будут выполнены. В протестах участвовали представители свыше 20 оппозиционных партий, сообщает Грузия Online

Оппозиционеры повесили на ворота парламента замки, вокруг здания были расставлены палатки. На ряде улиц активисты обустроили баррикады - использовали мешки с остатками стройматериалов и песком. Возле парламента ограничили движение, там дежурили силовики.

Ночь у парламента прошла спокойно. В грузинском МВД призвали активистов перестать мешать работе парламента, поскольку это запрещено законом. Позже к парламенту стянули дополнительные силы правоохранителей, активистам дали полчаса, чтобы уйти, а потом их разогнали водометами.

Силовики разогнали людей, которые находились возле парламента, и приступили к разбору палаток. Организаторы акции просили активистов не сопротивляться правоохранителям. Боев не было, но активисты не молчали, когда силовики разбирали палатки, а кричали: "Позор".

Майдан в Грузии: реакция разных сторон

"Мы призываем наших оппонентов готовиться к выборам и не обвинять избирательные системы в отсутствии поддержки народа… Выборы выигрывает общественное доверие, а не избирательная система", - сказал генсек Грузинской мечты и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Мне звонят СМИ и интересуются моей позицией о том, насколько законно пикетирование здания парламента. Конечно же, это незаконно. Закон могут прочесть все и увидеть это. Однако, за это беззаконие ответственны депутаты, которые не поддержали пропорциональную систему…", - написала народный защитник Грузии Нино Ломджария в Facebook.

"Принятое летом решение в связи с ускорением перехода на пропорциональные выборы было воспринято как важный шаг грузинской демократии, сопровождавшийся политическим консенсусом и обязательством всех сторон работать для достижения этой цели. Неожиданное прекращение этого процесса в прошлый четверг усилило недоверие и повысило напряженность в отношениях между правящей партией, другими политическими силами и гражданским обществом", - говорится в заявлении посольства США и представительства ЕС в Грузии.

  • В Грузии силовики отогнали активистов от парламента Reuters
  • В Грузии силовики отогнали активистов от парламента Reuters
  • В Грузии силовики отогнали активистов от парламента Reuters
  • В Грузии силовики отогнали активистов от парламента Reuters
  • В Грузии силовики отогнали активистов от парламента Reuters
  • В Грузии силовики отогнали активистов от парламента Reuters
  • В Грузии силовики отогнали активистов от парламента Reuters
  • В Грузии силовики отогнали активистов от парламента Reuters
  • В Грузии силовики отогнали активистов от парламента Reuters
  • В Грузии силовики отогнали активистов от парламента Reuters

Майдан Грузия Бидзина Иванишвили Каха каладзе Чили протесты Гиги Угулава путинизм Нино Ломджария
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