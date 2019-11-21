В РФ объяснили, почему не вернули оружие и боеприпасы с украинских кораблей

РФ вернула Украине захваченные корабли / Фейсбук В.Зеленского

Изъятые с захваченных украинских судов оружие и боеприпасы остались в Москве в качестве вещественных доказательств по делу.

Как заявил адвокат украинских моряков Николай Полозов, всего было изъято около 30 единиц оружия моряков, в том числе автоматы Калашникова и пистолеты Макарова, а также сотни единиц боеприпасов к артиллеристским установкам и радиоонавигационное оборудование.

"Также морякам не вернули изъятые у них сотовые телефоны, флешкарты, электронные накопители. Все это осталось в качестве вещественных доказательств в России", - подчеркнул он в комментарии Интерфаксу.

Адвокат сообщил, что многие моряки жаловались, что им не были возвращены личные вещи, нательные кресты, цепочки и так далее, изъятые у них пограничниками. Он отметил, что сами суда продолжают оставаться вещественными доказательствами по делу и переданы Киеву на ответственное хранение.

"Согласно УПК РФ, ответственное хранение запрещает какие-либо действия, в том числе ремонт и эксплуатацию имущества до исключения его из числа вещественных доказательств", - пояснил он.

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В случае нарушения, уточнил Полозов, российская сторона вправе заявить об этом в международном трибунале ООН по морскому праву.

Напомним, ранее стало известно, что РФ украла с украинских кораблей.