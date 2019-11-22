"Контрабанда" для ВСУ: в Сербии открестились от поставок оружия Украине

В Серби оценили скандал с контрабандой оружия в Украину / serbia.com

Белград не поставлял Украине оружие для боевых действий на Донбассе, заявил президент Сербии Александр Вучич.

Он пояснил, что власти страны "проверили всю торговлю с Украиной, все, что когда-либо делали с Украиной" и подчеркнул, что Сербия могла бы продавать Украине оружие и делала бы это "по закону", однако поставок оружия не было.

Вучич подчеркнул, что в СМИ появилась информация о том, что якобы поставки сербского оружия шли через ОАЭ, которые подписали соглашение с экс-президентом Украины Петром Порошенко, пишет vz.ru.

Президент Сербии добавил, что Белград проверил "каждую партию мин, и никогда ни одна из них не была поставлена в Украину и в ОАЭ".

Вучич считает, что с обвинениями выступила "одна из "кухней", разведывательных канализаций". Он предложил самостоятельно делать выводы о том, "кому это было нужно именно сегодня".

Читайте также"Обама давал одеяла": Помпео рассказал об оружии для "борьбы с русскими"

Отметим, что об использовании Украиной на Донбассе произведенного в Сербии оружия написала на портале Arms Watch болгарская журналистка Дилияна Гайтанджиева.

Напомним, ранее в Министерстве обороны США пообещали ускорить предоставление Украине военной помощи.