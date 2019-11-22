"Контрабанда" для ВСУ: в Сербии открестились от поставок оружия Украине

В СМИ появилась информация о том, что якобы поставки сербского оружия шли через ОАЭ.
Белград не поставлял Украине оружие для боевых действий на Донбассе, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Он пояснил, что власти страны "проверили всю торговлю с Украиной, все, что когда-либо делали с Украиной" и подчеркнул, что Сербия могла бы продавать Украине оружие и делала бы это "по закону", однако поставок оружия не было.
Вучич подчеркнул, что в СМИ появилась информация о том, что якобы поставки сербского оружия шли через ОАЭ, которые подписали соглашение с экс-президентом Украины Петром Порошенко, пишет vz.ru.
Президент Сербии добавил, что Белград проверил "каждую партию мин, и никогда ни одна из них не была поставлена в Украину и в ОАЭ".
Вучич считает, что с обвинениями выступила "одна из "кухней", разведывательных канализаций". Он предложил самостоятельно делать выводы о том, "кому это было нужно именно сегодня".
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Отметим, что об использовании Украиной на Донбассе произведенного в Сербии оружия написала на портале Arms Watch болгарская журналистка Дилияна Гайтанджиева.
Напомним, ранее в Министерстве обороны США пообещали ускорить предоставление Украине военной помощи.