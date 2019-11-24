"Убийство российских детей": в Сербии сделали неожиданное заявление по Донбассу

Александар Вучич / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич сделал признание относительно сербского оружия на Донбассе. По его словам, хоть Украина официально и не покупала вооружение, но оно могло попасть на Донбасс путем реэкспорта.

Отмечается, что такое заявление президент Сербии сделал после того, как представительница оппозиции Мариника Тепич обнародовала документ о встрече представителей Украины и сербского военного завода Крушик.

"Они обвинили нас в убийстве российских детей в Донецке и Луганске, потому что мы продаем оружие в Украину. Они хотят ухудшения отношений между нашей страной и Россией. Они показали документ, который должен продемонстрировать вину Сербии", – цитирует Вучича издание N1info.

Согласно обнародованным документам, сначала Jugoimport SDPR продала сербской компании Техноремонт партию мин от завода Крушик, которые потом были перепроданы польской компании Nattan, представителем которой является украинец Виталий Дементьев. При этом сербский лидер заверил, что сделка была "чистая, как слеза", местные спецслужбы предупреждали Службу внешней разведки РФ о возможном реэкспорте оружия.

Также он указал, что представителей компании Техноремонт предупреждали о последствиях продажи вооружения Украине и "угрозе отношений с Россией".

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич открестился от поставок сербского оружия Украине.