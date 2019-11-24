В Белграде назвали фирму, причастную к поставке сербского оружия на Донбасс

К поставкам оружия в Украину причастна кипрская фирма PetraLink, утверждает Мариника Тепич.
Депутат сербского парламента Мариника Тепич сообщила подробности скандала вокруг поставок сербского оружия на Донбасс.
По ее данным, среди прочих, к поставкам причастна кипрская фирма PetraLink Limited, которая фигурирует в расследовании Генпрокуратуры Украины о растрате средств Министерства обороны.
При этом Тепич прокомментировала заявление президента Сербии Александра Вучича, который говорил о том, что сербское оружие на Донбасс могло попасть путем реэкспорта и опубликовала копии нескольких документов.
Читайте такжеХищения в Укроборонпроме: суд арестовал двух топ-менеджеров Спецтехноэкспорта"О чем умолчал Вучич:
1) завод Крушик договаривался непосредственно с "иностранным партнером из Украины";
2) что это кипрская фирма Petralink, которой владеет сын украинского генерала Владимира Петенка, осужденного за торговлю оружием;
3) что на это дали согласие МВД, агентство безопасности и информации, Минобороны и министерство торговли" - написала Тепич в своем Twitter.
Отметим, что ранее стало известно о том, что Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины с июля прошлого года расследует растрату средств Министерства обороны служебными лицами государственной компании Спецтехноэкспорт в особо крупных размерах при закупке боевых машин пехоты БМП-1 по государственному оборонному заказу.
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По версии следствия, при закупке указанных боевых машин у кипрской фирмы PetraLink Limited на основании контракта от 2017 года интересам армии был нанесен ущерб в размере более 50 миллионов гривен.
Напомним, ранее в Министерстве обороны США пообещали ускорить предоставление Украине военной помощи.