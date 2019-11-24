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"Как собак блохастых": в Сети высмеяли ностальгировавшего Лаврова

24 ноября 2019, 21:44

Глава МИД РФ рассказывал об инциденте, случившемся с советским дипломатом Олегом Трояновским.

Сергей Лавров
Сергей Лавров / Reuters

Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова высмеяли в Сети. Так, дипломат вспомнил инцидент с советским дипломатом в ООН Олегом Трояновским.

Соответствующее видео опубликовал в своем Twitter-аккаунте журналист Дмитрий Смирнов. В ролике глава МИД РФ рассказал, что в рамках одной из Генассамблей в Нью-Йорке советского дипломата, выходящего из переговорной комнаты с постпредом США при ООН облили красной краской. По словам Лаврова, на такой поступок решились радикально настроенные представители китайских неправительственных организаций, потому что отношения с Китайской народной республикой у СССР были не самые лучшие.

"Трояновский тогда произнес фразу, которая впоследствии стала, как сейчас мы это называем, мемом в кругах ООН: "Better red than dead" - "Лучше быть красным, чем мертвым", - рассказал российский дипломат.

В свою очередь, пользователи соцсети бурно отреагировали на видео с Лавровым: "Хороший красный - мертвый красный", "Лавров со своим МИД давно умер. Ни одной победы, а одни потери на дипуровне. Даже здания посольств РФ отнимают и вышвыривают как собак блохастых из других стран", "Напрашивается вопрос Лаврову: красных вы предали и катаетесь как сыр в шестеренках этой системы и живые к сожалению. Доколе?", "Шо за чувак с лошадиной физиономией?", "Что скотина власовская вспомнила кто ее выкормил?!!" и другие.

Напомним, что ранее глава МИД России Сергей Лавров на встрече с алжирским коллегой Абделькадером Мессахелем "поздоровался" с микрофоном, который поднесли к нему слишком близко.

видео конфуз МИД РФ Сергей Лавров
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