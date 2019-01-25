"За х*й подергал": в Сети высмеяли "поздоровавшегося" с микрофоном Лаврова

На кадрах один из журналистов слишком близко поднес микрофон на штанге к сидящему в кресле российскому министру.
Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с алжирским коллегой Абделькадером Мессахелем "поздоровался" с микрофоном, который поднесли к нему слишком близко.
Видео конфуза опубликовал RT.
На кадрах один из журналистов слишком близко поднес микрофон на штанге к сидящему в кресле Лаврову, после чего российский министр "поприветствовал" микрофон рукопожатием, чем вызвал смех не только присутствующих, но и пользователей Сети:
"КОКАИНУМ" (с)
На пенсию пора.
Во конь!
За х*й подергал!
он с иронией, что чуть ни в рот ему микрафоном этим))
Старую лошадь пристреливают. Неправда,ли?
Угашеный в хлам. Новый канал кокса заработал на полную
Теперь понятно кого он имел ввиду, когда говорил "Дибилы, бля!"
- пишут пользователи в комментариях к видео (орфография и пунктуация сохранены).
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Петр Порошенко якобы готовит "провокацию" против России в конце декабря.
"На последнюю декаду декабря Порошенко планирует вооруженную провокацию на границе с РФ, на границе с (аннексированным) Крымом", - сказал Лавров.