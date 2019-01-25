"За х*й подергал": в Сети высмеяли "поздоровавшегося" с микрофоном Лаврова

Сергей Лавров "приветствует" микрофон

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с алжирским коллегой Абделькадером Мессахелем "поздоровался" с микрофоном, который поднесли к нему слишком близко.

Видео конфуза опубликовал RT.

На кадрах один из журналистов слишком близко поднес микрофон на штанге к сидящему в кресле Лаврову, после чего российский министр "поприветствовал" микрофон рукопожатием, чем вызвал смех не только присутствующих, но и пользователей Сети:

"КОКАИНУМ" (с)﻿

На пенсию пора.﻿

Во конь!

За х*й подергал!

он с иронией, что чуть ни в рот ему микрафоном этим))﻿

Старую лошадь пристреливают. Неправда,ли?﻿

Угашеный в хлам. Новый канал кокса заработал на полную﻿

Теперь понятно кого он имел ввиду, когда говорил "Дибилы, бля!"﻿

- пишут пользователи в комментариях к видео (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Петр Порошенко якобы готовит "провокацию" против России в конце декабря.

"На последнюю декаду декабря Порошенко планирует вооруженную провокацию на границе с РФ, на границе с (аннексированным) Крымом", - сказал Лавров.