У Лаврова ответили на первое решение суда в Гааге по украинским кораблям

МИД РФ / "Говорит Москва"

В Министерстве иностранных дел РФ "удовлетворены" промежуточным решением Арбитражного трибунала в Гааге по иску "Украина против России", который касается атаки и захвата украинских кораблей Бердянск, Никополь, Яны-Капы (и моряков на них) в Керченском проливе в ноябре 2018-го.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"В РФ полностью удовлетворена данным решением", - заявили российские дипломаты.В ведомстве, возглавляемым Сергеем Лавровымм, суд в Гааге учел все их принципиальные предложения.

Напомним, ранее в МИД РФ заявляли о том, что в рамках суда в Гааге Украина и Россия не договорились по атаке в Керченском проливе.