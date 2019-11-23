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Суд в Гааге: Украина и Россия не договорились по инциденту в Керченском проливе – МИД РФ

23 ноября 2019, 13:13

Теперь арбитраж должен сам определиться по "зависшим" вопросам.

украинские корабли
Украина и Россия не договорились по керченскому конфликту / Фейсбук В.Зеленского

Россия и Украина не смогли договориться по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября, сообщили в МИД РФ.

"Несмотря на ранее предпринятые сторонами попытки достичь договорённости по спорным вопросам, между ними сохраняются принципиальные разногласия, которые были вынесены на заседание. В ходе него, однако, сторонам так и не удалось разрешить ни одно из них", — отметили в МИД.

По информации, теперь арбитраж должен сам определиться по "зависшим" вопросам, в том числе и по вопросу разделения процесса на два этапа: юрисдикционный и субстантивный.

В ходе первого устанавливается наличие или отсутствие у арбитража компетенции рассматривать данное дело, а в ходе второго происходит разбирательство дела по существу.

"Принятие арбитражем процессуальных документов ожидается в ближайшее время. После этого разбирательство между Украиной и Россией в связи с керченским инцидентом вступит в практическую фазу", — добавили в ведомстве.

Читайте также"Захватить судно, России нужен толчок": Сеть взорвалась мемами об украденных унитазахНапомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что даже после возврата Украине захваченных кораблей Россия не выполнила решение трибунала ООН по морскому праву.

"Это связано с тем, что прежде чем освободить судна, в нарушение Приказа ITLOS, Россия изъяла с судов оружие, коммуникационное оборудование, документы и прочее. Все это остается в России", – пояснила она в ходе слушаний в суде.

Зеркаль подчеркнула, что РФ нарушила основной принцип Конвенции и международного права, когда захватила в октябре 2018 года три украинские военных корабля и членов их экипажей.

Также ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди заявила, что Украина не смогла оценить дружественный шаг России в виде возврата ранее захваченных трёх кораблей.

"Несмотря на сегодняшнюю ситуацию, я уверена, что рано или поздно отношения между Россией и Украиной нормализуются. И Украине, и действующим политикам будет стыдно за подобную плоскость братских отношений, которая сведена на уровень клозетов и лампочек", — заявила она.

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