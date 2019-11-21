"Будет стыдно": в РФ отгавкались в ответ на обвинение в разграблении украинских кораблей

РФ вернула Украине ранее захваченные корабли / Крым Реалии

Украина не смогла оценить дружественный шаг России в виде возврата ранее захваченных трёх кораблей, заявила член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

"Несмотря на сегодняшнюю ситуацию, я уверена, что рано или поздно отношения между Россией и Украиной нормализуются. И Украине, и действующим политикам будет стыдно за подобную плоскость братских отношений, которая сведена на уровень клозетов и лампочек", — заявила она в комментарии rt.com.

В свою очередь избранный депутатом Госдумы РФ от аннексированного Крыма Руслан Бальбек подчеркнул, что требовании Украины вернуть недостающую технику с возвращённых Россией трёх кораблей является "тревожным сигналом".

"Любые наши конструктивные шаги по налаживанию отношений с Украиной лишь приводят к ярости антироссийски настроенных элементов. На сегодняшний день официальный Киев либо находится в заблуждении, либо фактически в плену у тех, кто требует ещё большего конфликта с Россией и ни в коем случае не собирается трезво оценить ситуацию в стране", — добавил Бальбек.

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Напомним, ранее был опубликован список того, что Россия умыкнула с украинских кораблей.