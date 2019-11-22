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В МИД обвинили РФ: после возвращения кораблей не выполнила приказ трибунала

22 ноября 2019, 14:12

Россия продолжает отрицать иммунитет членов экипажей украинских кораблей.

Катера
Россия со скандалом вернула Украине захваченные корабли / @navy.mil.gov.ua

Даже после возврата Украине захваченных кораблей Россия не выполнила решение трибунала ООН по морскому праву, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Это связано с тем, что прежде чем освободить судна, в нарушение Приказа ITLOS, Россия изъяла с судов оружие, коммуникационное оборудование, документы и прочее. Все это остается в России", – пояснила она в ходе слушаний в суде.

Зеркаль подчеркнула, что РФ нарушила основной принцип Конвенции и международного права, когда захватила в октябре 2018 года три украинские военных корабля и членов их экипажей.

Она напомнила, что, после безуспешных усилий заставить Россию освободить судна и моряков, Украина начала арбитражное производство в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, однако РФ не выполнила приказ Трибунала: "Зато Россия держала членов экипажей судов еще четыре месяца, прежде чем окончательно освободить их в сентябре. Даже сегодня Россия не выполнила приказа ITLOS, поскольку она поставила условия освобождения членов экипажей судов".

Читайте такжеВ РФ рассказали, что "свистнули" с возвращенных Украине кораблейЗамминистра иностранных дел добавила, что Россия продолжает отрицать иммунитет членов экипажей наших судов и продолжает их уголовное преследование за те действия, которые они совершали во время пребывания на борту украинских военно-морских судов, пишет УНИАН.

"И она продолжает отказываться от возвращения в Украину коммуникационной техники, которая нуждается в защите, и других материалов, изъятых с судов. Для того, чтобы положить конец продолжающемуся нарушению UNCLOS, Украина имеет право на окончательное, обязательное решение о том, что Россия нарушила статьи 32, 58, 95 и 96 Конвенции", – резюмировала Зеркаль.

Напомним, ранее стало известно, что РФ украла с украинских кораблей.

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