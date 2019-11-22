В МИД обвинили РФ: после возвращения кораблей не выполнила приказ трибунала

Россия продолжает отрицать иммунитет членов экипажей украинских кораблей.
Даже после возврата Украине захваченных кораблей Россия не выполнила решение трибунала ООН по морскому праву, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
"Это связано с тем, что прежде чем освободить судна, в нарушение Приказа ITLOS, Россия изъяла с судов оружие, коммуникационное оборудование, документы и прочее. Все это остается в России", – пояснила она в ходе слушаний в суде.
Зеркаль подчеркнула, что РФ нарушила основной принцип Конвенции и международного права, когда захватила в октябре 2018 года три украинские военных корабля и членов их экипажей.
Она напомнила, что, после безуспешных усилий заставить Россию освободить судна и моряков, Украина начала арбитражное производство в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, однако РФ не выполнила приказ Трибунала: "Зато Россия держала членов экипажей судов еще четыре месяца, прежде чем окончательно освободить их в сентябре. Даже сегодня Россия не выполнила приказа ITLOS, поскольку она поставила условия освобождения членов экипажей судов".
Читайте такжеВ РФ рассказали, что "свистнули" с возвращенных Украине кораблейЗамминистра иностранных дел добавила, что Россия продолжает отрицать иммунитет членов экипажей наших судов и продолжает их уголовное преследование за те действия, которые они совершали во время пребывания на борту украинских военно-морских судов, пишет УНИАН.
"И она продолжает отказываться от возвращения в Украину коммуникационной техники, которая нуждается в защите, и других материалов, изъятых с судов. Для того, чтобы положить конец продолжающемуся нарушению UNCLOS, Украина имеет право на окончательное, обязательное решение о том, что Россия нарушила статьи 32, 58, 95 и 96 Конвенции", – резюмировала Зеркаль.
Напомним, ранее стало известно, что РФ украла с украинских кораблей.