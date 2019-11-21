"Должен положить конец": Зеркаль сделала громкое заявление после суда в Гааге

Елена Зеркаль / УНИАН

Гаагский суд в четверг, 21 ноября, проел первые слушания арбитражного трибунала по делу Украины против Российской Федерации о нарушении Конвенции ООН по морскому праву. Данное дело касается захвата трех украинских кораблей и 24 членов экипажа.

По словам заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, достичь согласия не удалось.

"Сегодня состоялся обмен позициями и аргументами между сторонами. Несмотря на существенную разницу в подходах сторон к наиболее чувствительным вопросам, достичь согласия не удалось", – рассказала дипломат в Facebook.

При этом она указала, что арбитраж еще должен утвердить правила своей работы, определить название дела и возможность доступа общественности к материалам. Кроме того, Зеркаль отметила, что украинская сторона будет настаивать на срочности дел.

"Несмотря на то, что в сентябре РФ освободила наших моряков, уголовные дела против них продолжаются. То есть она и дальше продолжает отрицать иммунитет украинских моряков. Три дня назад – почти через год после того, как 25 ноября 2018 года их захватили – РФ освободила наши корабли, изъяв оружие, коммуникационное оборудование и документы. Таким образом, РФ продолжает нарушать Приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года и Конвенцию ООН по морскому праву", – объяснила замглавы МИД Украины.

Также она сообщила, что уже в пятницу, 22 ноября, арбитраж примет правила процедуры своей деятельности.

"Трибунал должен положить конец этим продолжающимся нарушениям. Следовательно, Украина требует окончательного, обязательного решения о признании РФ виновной в нарушении ряда статей Конвенции", – подчеркнула Зеркаль.

Напомним, что ранее волонтер Алексей Мочанов показал последствия мародерства россиян на захваченных в Керченском проливе украинских военных кораблях, которые накануне вернулись из годового плена в порт Очакова.