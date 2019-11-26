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"Просто завхоз": Соловьев попытался уничижить Зеленского из-за беседы с Путиным

26 ноября 2019, 11:18

Топовый российский телепропагандист Владимир Соловьев не удержал язык за зубами.

Соловьев
Владимир Соловьев / РБК

Один из главный кремлевским телепропагандист Кремля Владимир Соловьев позволил себе публичный "наезд" с элементами оскорбления на украинского президента Владимира Зеленского.

Вольности Соловьев себе позволил вольности в  Twitter после того, как президент Украины провел разговор по телефону с Владимиром Путиным. 

"Н-да. Зеленский так ничего и не понял. Ведет себя как завхоз, а не как президент", - написал он.

Напомним, ранее Владимир Соловьев впал в истерику из-за уголовных дел, которые против него завели сотрудники СБУ.  До этого он озвучивал ожидания Кремля от "формулы Штайнмайера" по конфликту на Донбассе.  

Кремль Twitter Владимир Соловьев Украина
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