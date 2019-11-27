"Болею за Россию": в США ведущий "зашкварился" заявлением о Донбассе

Боевики на Донбассе / vchasnoua.com

Американский ведущий Такер Карлсон высказался о войне на украинском Донбассе. При этом он заявил о поддержке Российской Федерации.

По данным The Daily Beast, в программе на телеканале Fox News обсуждалась тема импичмента нынешнего президента США Дональда Трампа. В студии в качестве гостя присутствовал советник Хиллари Клинтон Ричард Гудстейн.

В ходе беседы ведущий указал, что досрочный уход Трампа с поста президента поддерживают все меньше и меньше людей. В свою очередь, Гудстейн напомнил об опросе Washington Post, согласно которому 70% опрошенных отметили ошибку американского лидера во время украинского скандала.

Во время эфира Карлсон постоянно недоумевал, почему США должен беспокоить украинский вопрос.

"Потому что люди гибнут на передовой", - ответил советник Хилари.

После этого ведущий громогласно заявил, что "болеет за Россию".

"Почему меня должен беспокоить конфликт между Россией и Украиной? Нет, я серьезно. Почему я не могу болеть за Россию? Что я и делаю", - заявил Карлсон.

В конце разговора ведущий отметил, что эти слова были лишь шуткой.

Напомним, что Федеральный суд США обязал Пентагон и Белый дом обнародовать документы, которые касаются приостановления военной помощи Украине.