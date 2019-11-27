"Болею за Россию": в США ведущий "зашкварился" заявлением о Донбассе

Такер Карлсон заявил, что поддерживает Российскую Федерацию.
Американский ведущий Такер Карлсон высказался о войне на украинском Донбассе. При этом он заявил о поддержке Российской Федерации.
По данным The Daily Beast, в программе на телеканале Fox News обсуждалась тема импичмента нынешнего президента США Дональда Трампа. В студии в качестве гостя присутствовал советник Хиллари Клинтон Ричард Гудстейн.
В ходе беседы ведущий указал, что досрочный уход Трампа с поста президента поддерживают все меньше и меньше людей. В свою очередь, Гудстейн напомнил об опросе Washington Post, согласно которому 70% опрошенных отметили ошибку американского лидера во время украинского скандала.
Во время эфира Карлсон постоянно недоумевал, почему США должен беспокоить украинский вопрос.
"Потому что люди гибнут на передовой", - ответил советник Хилари.
После этого ведущий громогласно заявил, что "болеет за Россию".
"Почему меня должен беспокоить конфликт между Россией и Украиной? Нет, я серьезно. Почему я не могу болеть за Россию? Что я и делаю", - заявил Карлсон.
В конце разговора ведущий отметил, что эти слова были лишь шуткой.
Напомним, что Федеральный суд США обязал Пентагон и Белый дом обнародовать документы, которые касаются приостановления военной помощи Украине.