Путин посоветовал россиянам меньше думать об Украине

Путин посоветовал жителю Питера не думать об Украине / Reuters

Президент России Владимир Путин во время общения с местными жителями Санкт-Петербурга возмутился, что они больше думают об украинских проблемах, а не о своих.

Как сообщает Парламентская газета, после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину российский лидер уделил время обращениям граждан.

Один из питерцев поделился своими проблемами, упомянув при этом и украинский вопрос.

"Что же вы все об Украине, надо и о себе подумать, — ответил Путин.

Президент заявил, что не нужно зацикливаться на украинских проблемах, а больше думать о своих.

Напомним, Путин раскрыл подробности телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Ранее в пресс-службе Офиса президента Владимира Зеленского сообщали, что 25 ноября украинский лидер разговаривал с Владимиром Путиным, в частности, о переговорах относительно транзита газа через Украину.