В РФ огрызнулись на заявление Помпео по Донбассу в поддержку Украины

Мария Захарова / Reuters

Соединенные Штаты не входят в число участников "нормандского формата" и их представители не будут присутствовать на переговорах 9 декабря в Париже, заявила официальный спикер МИД России Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала публикацию в Твиттере госсекретаря США Майка Помпео о поддержке Украины накануне встречи лидеров стран "нормандского формата".

"Возможно, есть желание почувствовать сопричастность процессу. Лучше бы гуманитарную помощь отправили на восток Украины. Мы все видим, что с каждой поставкой гуманитарной помощи, которую предоставляет Россия Донбассу, возникает все больше и больше обеспокоенности, резких комментариев со стороны Киева. Кто же против, чтобы США направили продовольствие, медикаменты, вещи, необходимые для гражданской инфраструктуры компоненты. Кто же против?" - подчеркнула Захарова.

Она убеждена, что это – "прекрасный повод и прекрасное направление для оказания содействия и помощи, а также проявления настоящей заботы о населении".

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"США – обеспеченное государство. Могут себе такую помощь позволить. Пожалуйста! Конечно, твит проще написать, чем отправить гуманитарную помощь – хотели бы рекомендовать. Кстати, не знаю, примут ее там или не примут – это уже вопрос не к нам", - подчеркнула Захарова.

Напомним, ранее Владимир Путин озвучил условия Владимиру Зеленскому по Донбассу и встрече до "Нормандского формата".