В ЕС объявлено климатическое чрезвычайное положение

Евродепутаты одобрили введение в Евросоюзе климатического ЧП / Reuters

В четверг, 28 ноября, в Европейском парламенте большинство депутатов проголосовали за резолюцию, которой предполагается введение в ЕС климатического чрезвычайного положения.

Введение в Евросоюзе климатического ЧП поддержали 429 депутатов, а против высказались 225, сообщает Deutsche Welle.

Издание добавило, что в одобренном документе Европарламент также призывает государства-члены ЕС и Еврокомиссию принимать больше мер для защиты климата.

"Во время обсуждения проекта резолюции консервативные депутаты, в частности, из Германии критиковали употребление словосочетания "чрезвычайное положение". Впрочем, их предложение использовать формулировку "неотложная необходимость защиты климата" не было поддержано большинством", - отмечается в материале.

Напомним, первыми в мире климатическое чрезвычайное положение из-за изменения климата объявили города в Австралии - в 2016 году. В 2017-м климатическое ЧП было объявлено в американских городах, а в 2018-м - в канадских. В Европе климатическое ЧП уже объявили свыше тысячи административных единиц.