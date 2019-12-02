Россияне нахохлились: в Госдуме ответили Найему о выигрыше Украины на рынке вооружений

В Госдуме оценили заявление Найема о рынке оружия / Reuters

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, который ранее запаниковал из-за помощи НАТО Украине, отреагировал на заявление о том, что украинский концерн "Укроборонпром" "выигрывает" у России на внешних рынках.

Отметим, о преимуществах Укроборонпрома заявил заместитель генерального директора концерна, экс-депутат Верховной рады Мустафа Найем.

"В ситуации, когда мы 30 лет не финансировали эту историю, мы продолжали выигрывать позиции на внешних рынках у России — основного нашего конкурента, потому что мы обслуживаем технику советского происхождения, мы предоставляем комплектующие к бронетехнике и авиации, мы их ремонтируем", — заявил Найем в эфире ATR.

Так вот, депутат Госдумы резко отреагировал на слова Найема.

"Можно, конечно, пытаться поднять какие-то патриотические ноты и пытаться обозначить свою фамилию в СМИ, но всё это легко проверяемая информация. Любой украинский школьник может зайти в интернет и через поисковик посмотреть, какой объём средств получает то или иное государство от продажи вооружения на внешнем рынке. И Россия который год занимает уверенное второе место", — высказался Шерин.

Депутат также подчеркнул, что появление "нового конкурента" на рынке вооружений в лице Украины "будет большой новостью" для США.

"Если украинская сторона поставляет какие-то системы вооружения на внешний рынок, то, я думаю, это будет очень большим сюрпризом для США, которые постоянно расширяют свой рынок вооружений и очень борются за него, всячески пытаются влиять и давить на те страны, которые выбирают более конкурентноспособную российскую технику взамен американской", — добавил он, передают росСМИ.

Читайте такжеКонвульсии Укроборонпрома: есть ли шанс его спастиНапомним, ранее сообщалось, задолженность сотрудникам по зарплате, а также предприятий государственного концерна Укроборонпром поставщикам достигла 10,6 млрд гривен, заявил гендиректор компании Айварас Абромавичус.

"Из того, что мы предварительно нашли, не является аудированым и с просроченной задолженностью, — объем составляет 10,6 миллиарда гривен", — подчеркнул он.

По словам Абромавичуса, почти половина из этого — просроченная задолженность, которая достигла 4,8 миллиарда гривен.

Гендиректор Укроборонпрома пояснил, что просроченную задолженность концерна поставщикам составляет 4,2 миллиарда гривен.