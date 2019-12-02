  1. Главная
  3. Мир

Россияне нахохлились: в Госдуме ответили Найему о выигрыше Украины на рынке вооружений

2 декабря 2019, 12:03

Появление "нового конкурента" на рынке вооружений в лице Украины "будет большой новостью" для США, отметил

Государственная Дума, Госдума
В Госдуме оценили заявление Найема о рынке оружия / Reuters

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, который ранее запаниковал из-за помощи НАТО Украине, отреагировал на заявление о том, что украинский концерн "Укроборонпром" "выигрывает" у России на внешних рынках.

Отметим, о преимуществах Укроборонпрома заявил заместитель генерального директора концерна, экс-депутат Верховной рады Мустафа Найем.

"В ситуации, когда мы 30 лет не финансировали эту историю, мы продолжали выигрывать позиции на внешних рынках у России — основного нашего конкурента, потому что мы обслуживаем технику советского происхождения, мы предоставляем комплектующие к бронетехнике и авиации, мы их ремонтируем", — заявил Найем в эфире ATR.

Так вот, депутат Госдумы резко отреагировал на слова Найема.

"Можно, конечно, пытаться поднять какие-то патриотические ноты и пытаться обозначить свою фамилию в СМИ, но всё это легко проверяемая информация. Любой украинский школьник может зайти в интернет и через поисковик посмотреть, какой объём средств получает то или иное государство от продажи вооружения на внешнем рынке. И Россия который год занимает уверенное второе место", — высказался Шерин.

Депутат также подчеркнул, что появление "нового конкурента" на рынке вооружений в лице Украины "будет большой новостью" для США.

"Если украинская сторона поставляет какие-то системы вооружения на внешний рынок, то, я думаю, это будет очень большим сюрпризом для США, которые постоянно расширяют свой рынок вооружений и очень борются за него, всячески пытаются влиять и давить на те страны, которые выбирают более конкурентноспособную российскую технику взамен американской", — добавил он, передают росСМИ.

Читайте такжеКонвульсии Укроборонпрома: есть ли шанс его спастиНапомним, ранее сообщалось, задолженность сотрудникам по зарплате, а также предприятий государственного концерна Укроборонпром поставщикам достигла 10,6 млрд гривен, заявил гендиректор компании Айварас Абромавичус.

"Из того, что мы предварительно нашли, не является аудированым и с просроченной задолженностью, — объем составляет 10,6 миллиарда гривен", — подчеркнул он.

По словам Абромавичуса, почти половина из этого — просроченная задолженность, которая достигла 4,8 миллиарда гривен.

Гендиректор Укроборонпрома пояснил, что просроченную задолженность концерна поставщикам составляет 4,2 миллиарда гривен.

оружие Укроборонпром Госдума РФ Мустафа Найем новости России
Сейчас вы просматриваете новость «Россияне нахохлились: в Госдуме ответили Найему о выигрыше Украины на рынке вооружений». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:51
"Пытаются подсадить": в РФ призвали Европу "спасти" Северный поток-2
12:48
СМИ рассказали, сколько миллионов из бюджета уйдут фонду во главе с женой Порошенко
12:44
Sinoptik и почта ukr.net не работали около двух часов: что произошло Видео
12:28
Украина продала крупный фармацевтический бизнес немецкому фармгиганту
12:27
Разумков опустил на землю своего российского коллегу за мечты о развале Украины
12:25
"П*здец, *банутые, бл*ди": Панин после видео с ногой высказался о СМИ
12:03
Россияне нахохлились: в Госдуме ответили Найему о выигрыше Украины на рынке вооружений
11:58
"Могут уехать": Зеленский сделал жесткое заявление по жителям ОРДЛО
11:53
Убийство 3-летнего сына депутата: копы задержали подозреваемых - СМИ Видео
11:52
Гороскоп вместо анализа крови, или Почему нельзя отменять перепись населения мнение
11:32
Зеленский воспротивился главному требованию Путина по Донбассу
11:25
"Придет новый лидер": Зеленский "раскрыл карты" по Донбассу
11:24
Лорак, Лобода, Повалий, Ротару и Monatik выступили на концерте Интера Видео
11:20
Жуткий пожар в детсаду на проспекте Гагарина в Киеве: в помещении нашли труп
11:17
СМИ рассказали, кто еще в Слуге народа ходит под угрозой лишения мандата
11:00
Вернуть Крым: Зеленский предложил новый формат переговоров
10:55
"Сочная, персик горячий": Седокова вывалила тугую грудь в ванной
10:41
"Российская область": в РФ заистерили из-за троллинга Кулебы
10:35
"Выбираться из этой задницы": Звиробий перед допросом пламенно обратилась к сторонникам
10:32
Встреча Зеленского и Путина: Чичваркин дал важный совет президенту Украины Видео
10:06
Опальный российский бизнесмен Чичваркин назвал главную ошибку Порошенко Видео
09:58
Унитаз Зеленского мнение
09:56
"Для достижения общих целей": в США напомнили Европе о российской угрозе
09:46
Савченко рассказала о том, кто и звал ее замуж: опубликовали видео Видео
09:38
"Путин - черт": российский бизнесмен Чичваркин резко высказался о президенте РФ Видео
09:06
Посол Венгрии пояснил, почему нацменьшинства не могут выучить украинский язык
09:04
В аннексированном Крыму закрылась шикарная гостиница Ротару
08:38
Утопия и крах, или Почему программа Кабмина ведет к упадку страны мнение
08:37
"Украина превратилась в Сомали": в Киеве на Позняках авто протаранило пиццерию MisterCat
08:25
Любовный капкан, проблемы из-за "блохи": о чем предупредил гороскоп на 2 декабря
07:59
Пуля попала в шею: появились подробности убийства 3-летнего сына депутата Видео
07:31
Саакашвили рассказал, почему бросил Грузию и выехал в Украину Видео
07:04
В Киргизии произошло ЧП с самолетом с Путиным на борту
06:56
Риски для Зеленского: что может обрушить рейтинги президента мнение
06:33
"Фатальное везение": четыре знака Зодиака - счастливчики декабря 2019
05:55
Новогодний маникюр 2020: черный маникюр зима 2020 и модный черный френч - фото Фото
05:37
"Нырнет" ниже 24 гривен: банкиры дали прогноз курса доллара на неделю
05:06
Страшная находка: что нельзя подбирать на улице и можно ли поднимать деньги
04:25
Магнитная буря в начале декабря потреплет нервы и сердце: что делать Видео
03:50
Каникулы два раза: что за выходные в декабре 2019 ждут украинцев Видео
03:04
"Украину раздевают": экс-министр назвал причину открытия рынка земли
02:23
Сгорел дотла: в России на ходу загорелся автобус с людьми Видео
01:40
Названа неожиданная польза крафтового пива
01:08
Введение в храм Пресвятой Богородицы: когда и как празднуется, молитвы
00:50
Министр культуры Бородянский намерен садить как журналистов, так и блогеров
00:35
Зрада или шаг к миру: политолог спрогнозировал, что подпишет Зеленский в Париже
00:19
Убийство ребенка в Киеве: авто принадлежит фигуранту дела о финансировании терроризма Видео
01 декабря, воскресенье
23:57
Убийство ребенка в Range Rover: Билык была крестной мамой малыша Видео
23:38
Кравчук заявил об "украинском княжестве", которое древнее России
23:16
Впервые в истории Еврокомиссию возглавила женщина Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять