"Газовые боевики": путинский прихвостень похвалил Зеленского за "решение" по Нафтогазу

Алексей Пушков / Фото: Reuters

Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что украинское правительство намерено сменить руководство НАК Нафтогаз Украины, Укрэнерго и других стратегических компаний. Одиозный российский политик Алексей Пушков радостно подхватил эту новость и похвалил президента Украины Владимира Зеленского за такое решение.

При этом российский сенатор назвал менеджеров Нафтогаза "газовыми боевиками эпохи пятого президента Украины Петра Порошенко". По его словам, они не способны договариваться, а только воевать.

"Ныне время Зеленского. И премьера заменили, и Климкина. Пришло время замен и в "Нафтогазе", – написал Пушков в своем Twitter-аккаунте.

Как ранее сообщал Главред, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в ближайшее время Кабмин не намерен менять руководство Нафтогаза.