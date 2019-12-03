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"Газовые боевики": путинский прихвостень похвалил Зеленского за "решение" по Нафтогазу

3 декабря 2019, 17:01

Алексей Пушков обрадовался из-за заявления о смене руководства Нафтогаза, которое опровергли в Кабмине.

Алексей Пушков
Алексей Пушков / Фото: Reuters

Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что украинское правительство намерено сменить руководство НАК Нафтогаз Украины, Укрэнерго и других стратегических компаний. Одиозный российский политик Алексей Пушков радостно подхватил эту новость и похвалил президента Украины Владимира Зеленского за такое решение.

При этом российский сенатор назвал менеджеров Нафтогаза "газовыми боевиками эпохи пятого президента Украины Петра Порошенко". По его словам, они не способны договариваться, а только воевать.

"Ныне время Зеленского. И премьера заменили, и Климкина. Пришло время замен и в "Нафтогазе", – написал Пушков в своем Twitter-аккаунте.

Как ранее сообщал Главред, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в ближайшее время Кабмин не намерен менять руководство Нафтогаза.

Россия Нафтогаз Владимир Зеленский Алексей Пушков
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