Пожар в одесском колледже: Лукашенко направил соболезнования Зеленскому

Александр Лукашенко / Владимир Астапкович

В связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли десять человек, президенту Владимиру Зеленскому направил соболезнования президент Беларуси Александр Лукашенко.

"В Беларуси с глубоким сожалением и болью восприняли трагичную новость об ужасном пожаре в Одессе, который привёл к многочисленным человеческим жертвам", — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Президент Беларуси от имени своего народа и от себя лично передал слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, число жертв масштабного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 10 человек.

7 декабря стало известно, что в одесской больнице №1 скончался спасатель, который пострадал в ходе ликвидации пожара в одесском колледже. Сергей Шатохин был госпитализирован в крайне тяжелом, критическом состоянии и трое суток находился в коме.

Президент Владимир Зеленский заявил, что 8 декабря по всей территории Украины объявлен общенациональный траур. Указ опубликован на официальном сайте президента.