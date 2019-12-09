"Замерзнут зимой": на решение Украины и Польши добывать газ в России ответили страшилкой

В России отреагировали на решение Украины и Польши добывать газ / УНИАН

В понедельник, 9 декабря, Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа на украинской территории, церемония соглашения между польским концерном PGNiG и компанией "Энергетические ресурсы Украины" проходит в Варшаве.

Соглашение касается разработки в районе польского месторождения "Пшемысль", которое исчерпано уже на 80%, подчеркнул глава PGNiG Петр Возняк.

Стало известно, что украинская и польская стороны договорились исследовать ближайшие территории, которые по большей части находятся на территории Украины.

Отметим, в России молниеносно отреагировали на совместное решение Украины и Польши.

"Такая же история была с американской компанией, которая вложила немалые средства в поиски месторождений газа на Украине. Поиски дали отрицательный результат. Найденные месторождения давали бы минимальный доход. Сегодняшнее заявление Польши совместно с Украиной — ответ для украинских граждан, которые могут замёрзнуть этой зимой. Власти хотят показать, что занимаются поисками источников альтернативного газа. Но это уход в сторону от той проблемы, которая стоит перед Украиной по заключению нового газового договора", — высказался зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Напомним, ранее государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG официально уведомила российского газового монополиста Газпром и его дочернюю компанию Газпром экспорт о нежелании продлевать контракт о сотрудничестве по истечению срока действующего контракта, заключенного до 31 декабря 2022 года.

Читайте также"Транзита не будет": в Нафтогазе предрекли печальное будущее украинской ГТСТакже ранее российский сенатор Алексей Пушков оценил начало поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в Украину.

Пушков подчеркнул, что США и Польша, куда прибыли американские танкеры с СПГ, хотят помочь Украине "в достижении "энергетической независимости".

"Заработать они хотят — точно, а Украину сделать зависимой от себя", — отметил Пушков на своей странице в Твиттере.