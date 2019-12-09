Нарезка, салаты, выпечка: чем кормили журналистов на нормандской встрече в Париже

Журналисты ожидают выхода лидеров на пресс-конференцию / Reuters

Журналисты в кулуарах Елисейского дворца в Париже ждут окончания встречи лидеров стран нормандской четверки, которые после завершения переговоров намерены объявить результаты на итоговой пресс-конференции.

"Чем кормят СМИ пока лидеры общаются. Подносят все новые и новые блюда", - сообщает Telegram-канал Pavlovsky News.

Как видно на фото, журналистам предлагают широкий ассортимент салатов, мясных нарезок, сыров, выпечки и десертов.

/ Фото: Telegram-канал Pavlovsky News

/ Фото: Telegram-канал Pavlovsky News

/ Фото: Telegram-канал Pavlovsky News

/ Фото: Telegram-канал Pavlovsky News

Как известно, в Париже на нормандской встрече лидеры Украины, России, Франции и Германии обсуждают российско-украинский конфликт.

Напомним, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский пожали друг другу руки перед нормандской встречей. Это первая личная встреча российского и украинского лидеров. Ранее они общались только по телефону.

Как сообщалось ранее, встреча Путина и Зеленского уже завершилась. Российский лидер остался доволен встречей.

Напомним, сразу два источника сообщают, что Путин и Зеленский договорились отменить соглашения, подписанные Порошенко, будет новый документ под условным названием Минск-3.