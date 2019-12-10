В Польше задержали украинца и обвинили его в подготовке теракта

Задержанный принял ислам и придерживался радикальных взглядов / ABW

В Польше арестовали на три месяца украинца, который планировали теракты в Люблинском воеводстве.

По данным Агентства внутренней безопасности Польши, задержанным оказался гражданин Украины Максим С.

Как рассказал пресс-секретарь министра, координирующего работу спецслужб в правительстве Польши Станислав Жарын, задержанный принял ислам и придерживался радикальных взглядов.

Как уточнила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Польши Ева Бялик, украинец планировал взорвать автомобиль в местах массового скопления людей.

При этом задержанный украинец рассказывал о своих планах коллегам и знакомым.

Жарын добавил, что по данным следствия, кроме взрывчатки задержанный рассматривал использование огнестрельного оружия.

Он также пытался найти сообщников, придерживающихся радикальных религиозных взглядов, а также искал возможность получения денег и оружия для теракта.

/ @StZaryn

Решением суда задержанный украинец арестован на три месяца.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Польше зарезали двух украинских заробитчан.